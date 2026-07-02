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NBA-Wahnsinn

Star-Beben: Erst LeBron, dann Giannis, jetzt Brown

Jaylen Brown im grünen Boston-Trikot dribbelt den Ball während eines Spiels.
© Getty Images
Paul George wechselt für Jaylen Brown nach Boston.
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In der NBA kommt es zu einem spektakulären Tauschgeschäft. Jaylen Brown wechselt von den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers und ist der nächste Basketball-Topstar mit neuem Team für die kommende Saison. Die Celtics bekommen bei dem Geschäft, über das US-Medien übereinstimmend berichteten, Paul George und dürfen mehrmals in NBA-Drafts junge Spieler auswählen. Der Deal ist bemerkenswert, weil die 76ers und die Celtics in der Eastern Conference direkte Konkurrenten sind.

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Der 29-jährige Brown war in der vergangenen Saison der viertbeste Punktesammler der Liga und in der verletzungsbedingten Abwesenheit von Jayson Tatum über Monate der wichtigste Spieler im Celtics-Kader. 2024 war er entscheidender Teil des Teams, das die Celtics zum alleinigen Rekordmeister der NBA machte. Der 36-jährige George ist neunmaliger All-Star in der besten Basketball-Liga der Welt.

Bei den 76ers spielt er zukünftig an der Seite von Joel Embiid und Tyrese Maxey. In der vergangenen Saison kam er im Schnitt auf 28,7 Punkte, 6,9 Rebounds und 5,1 Vorlagen je Spiel. In der NBA gab es in den vergangenen Tagen schon einige spektakuläre Entscheidungen. LeBron James wird nach acht Jahren die Los Angeles Lakers verlassen, sein neues Team steht noch nicht fest. Giannis Antetokounmpo wechselte von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat. Kawhi Leonard zog es von den Los Angeles Clippers zurück zu den Toronto Raptors mit Jakob Pöltl, mit denen er einst den ersten NBA-Titel der Team-Geschichte holte.

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