US-Medien berichten
NBA-Knall: Trump kauft LA Lakers um 12 Milliarden Dollar
Wie ESPN berichtet, soll der Verkauf der Los Angeles Lakers um 12 Milliarden Dollar durch sein. Die Summe ist auch ein neuer Rekordverkauf in der NBA.
Auch interessant
Wie die renommierte Sport-Nachrichten-Seite ESPN berichtet, sollen sich die beiden Geschäftsmänner Disney-Chef Bob Iger und Josh Kushner, der Bruder von Trump-Schwiegersohn Jared, die neuen Besitzer einer der bekanntesten Franchises der Welt sein.
Besonders brisant ist der Zeitpunkt des Deals. Erst vor vierzehn Monaten hatte der bisherige Eigentümer Mark Walter, der auch die Los Angeles Dodgers aus der Baseball-Liga MLB besitzt, die Mehrheitsanteile an den Lakers übernommen. Damals lag die Bewertung des Klubs noch bei 10 Milliarden Dollar. Walter streicht also nach etwas mehr als einem Jahr einen gigantischen Gewinn ein. In einer offiziellen Stellungnahme bedankte sich Walter bei der Stadt und der Familie Buss und betonte: "Die Lakers gehören Los Angeles".
"Lebenslange NBA-Fans"
Für die neuen Eigentümer geht laut eigenen Angaben ein Traum in Erfüllung. "Als lebenslange NBA-Fans fühlen wir uns zutiefst geehrt, die Verantwortung für die Los Angeles Lakers, eine der ikonischsten Sport-Franchises der Welt, zu übernehmen", ließen Iger und Kushner verlautbaren. Sie wollen langfristig investieren und das Fundament der ruhmreichen Franchise weiter ausbauen.
Ob sich durch den Besitzerwechsel auch sportlich etwas für das Team aus Kalifornien ändert, bleibt abzuwarten. Die neue Vereinsführung steht jedenfalls vor der Aufgabe, den Erfolgskurs der Lakers langfristig abzusichern.
Kushner war auch bei den kritisierten Plänen der FIFA involviert die WM zu privatisieren. Der Geschäftsmann sollte dort den Milliarden-Deal von Gianni Infantino möglich machen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden