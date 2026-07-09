Kurios: NBA-Teams schicken Bewerbungen an LeBron James

LeBron James wird die LA Lakers verlassen, so viel steht fest. Der 41-jährige NBA-Rekordmann denkt aber nicht an ein Karriereende. Doch wohin es ihn als nächstes zieht, ist noch offen.

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LeBron James hat in seinen 23 Jahren in der besten Basketballliga der Welt alles erreicht, was man gewinnen kann. 4 Mal gewann er die Meisterschaft, ebenso oft war er Finale-MVP und Liga-MVP. Er ist auch der Spieler mit den meisten Punkten in der Geschichte und wurde gleich drei Mal Olympia-Sieger mit den USA.

Trotz dieser unglaublichen Erfolgsbilanz denkt er mit 41 Jahren noch nicht ans Aufhören, auch wenn seine Ära bei den LA Lakers nach acht Jahren wieder endet. Doch welches Team seine wohl letzte Station sein wird, ist noch nicht bekannt.

Krimi um "James-Ja"

Laut einem ESPN-Bericht gibt es gleich mehrere Interessenten, die "King James" den Weg zu einem letzten NBA-Titel ebnen wollen. Doch anstatt der üblichen Herangehensweise sind die Klub-Bosse bei James besonders gefordert.

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Demnach müssen sie seinem Manager Rich Paul richtige Bewerbungen schicken, wieso ihr Team das Richtige für den Superstar sei. Ganz gleich, ob Teambesitzer oder General Manager, alle mussten Bewerbungen schreiben.

Unter den interessierten Teams sollen unter anderem seine Ex-Klubs, die Cleveland Cavaliers und Miami Heat (mit Giannis Antetokounmpo), sein. Weiters buhlen die Golden State Warriors (mit Steph Curry), die Minnesota Timberwolves und die Philadelphia 76ers um die Dienste des 206-Meter-Riesen.