Pegel am Bodensee niedrig wie nie

Der Bodensee verzeichnet einen historischen Tiefstand. Anhaltende Trockenheit hat den Wasserstand auf ein Rekordniveau sinken lassen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Donnerstag liegt der Wasserstand am Pegel Konstanz bei 318 Zentimetern. Damit wurde der bisherige Negativrekord für einen 9. Juli unterschritten. Nach aktuellen Daten liegt der Pegel 113 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel für diesen Kalendertag.

Rekord durch Trockenheit

Der Negativrekord gilt als außergewöhnlich, weil der Bodensee Anfang Juli üblicherweise vergleichsweise viel Wasser führt. Seine höchsten Wasserstände erreicht der See laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) normalerweise Ende Juni, wenn Schmelzwasser aus den Alpen zufließt.

Nach Angaben der LUBW fiel insbesondere im Mai und Juni deutlich weniger Niederschlag als üblich. LUBW-Präsident Ulrich Maurer erklärte: "Die Zahl der von Trockenheit besonders stark betroffenen Gewässer steigt." Demnach weisen derzeit 34 Prozent der Messstellen im Bundesland "extrem niedrige" und weitere 43 Prozent "sehr niedrige" Wasserstände auf.

Lage könnte kippen

"Ohne flächendeckende, lang anhaltende Niederschläge müssen wir damit rechnen, dass sich die Situation in den kommenden Wochen weiter verschärft", teilte Maurer weiter mit. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist in den kommenden Tagen kaum mit Regen zu rechnen.

Folgen für Landwirtschaft

Die Trockenheit betrifft auch weite Teile Bayerns, Sachsens, Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns. Der Deutsche Bauernverband rechnet zwar für 2026 mit einer insgesamt durchschnittlichen Getreideernte. Bauernpräsident Joachim Rukwied betonte jedoch: "Die Folgen des Klimawandels sind unmittelbar spürbar. Extremwetterlagen wie Hitze, Starkregen und Trockenperioden treten häufiger auf."

In den von der Dürre betroffenen Gebieten stellen sich Landwirte auf Ernteausfälle ein. Wenn es in den kommenden zwei Wochen nicht regnet, müssten die Bauern in Franken ihren Mais noternten. Auch am Bodensee sind die Folgen sichtbar: Vor der Insel Reichenau ist der Seegrund an einigen Stellen freigelegt. Außerdem können die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte die Landestelle Mannenbach auf der Schweizer Seeseite gegenüber der Insel derzeit nicht anfahren.