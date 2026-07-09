Seltenes Phänomen
Wetter-Chaos! Mallorca-Flüge 9 Stunden verspätet
Am Donnerstagmorgen ging am Flughafen von Palma erst einmal gar nichts mehr. Ein ungewöhnlich dichter Sommernebel hüllte die Start- und Landebahn ein und schränkte den Flugbetrieb massiv ein.
Laut dem Flughafenbetreiber Aena kam es bereits in den frühen Morgenstunden zu erheblichen Verzögerungen bei zahlreichen Verbindungen. Viele Flüge von und nach Palma mussten kurzfristig verschoben und neu koordiniert werden.
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Chaos am Flughafen Palma
Besonders hart traf es Urlauber aus Großbritannien, die teilweise mehr als neun Stunden am Terminal ausharren mussten. Viele Betroffene zeigten sich extrem verärgert, da sie über einen langen Zeitraum hinweg keinerlei Updates oder Informationen zu ihren Flügen erhielten.
Der seltene Nebel sorgte mitten im Sommer für Frust statt Urlaubsstimmung auf der beliebten Ferieninsel.
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