Wetter-Chaos! Mallorca-Flüge 9 Stunden verspätet

Ein seltenes Wetterphänomen hat mitten in der Hauptsaison für ein riesiges Reisechaos auf Mallorca gesorgt und den Flugplan am Flughafen in Palma komplett durcheinandergewirbelt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Donnerstagmorgen ging am Flughafen von Palma erst einmal gar nichts mehr. Ein ungewöhnlich dichter Sommernebel hüllte die Start- und Landebahn ein und schränkte den Flugbetrieb massiv ein.

Laut dem Flughafenbetreiber Aena kam es bereits in den frühen Morgenstunden zu erheblichen Verzögerungen bei zahlreichen Verbindungen. Viele Flüge von und nach Palma mussten kurzfristig verschoben und neu koordiniert werden.

Chaos am Flughafen Palma

Besonders hart traf es Urlauber aus Großbritannien, die teilweise mehr als neun Stunden am Terminal ausharren mussten. Viele Betroffene zeigten sich extrem verärgert, da sie über einen langen Zeitraum hinweg keinerlei Updates oder Informationen zu ihren Flügen erhielten.

Der seltene Nebel sorgte mitten im Sommer für Frust statt Urlaubsstimmung auf der beliebten Ferieninsel.