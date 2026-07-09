Klima-Geräte: Nachfrage explodiert um 355 Prozent

Die europaweite Hitzewelle im Juni hat den Markt für Klimageräte regelrecht leergefegt. Obwohl die Temperaturen derzeit wieder etwas angenehmer sind, bleiben viele Modelle ausverkauft – und Meteorologen rechnen schon bald mit der nächsten Hitzewelle.

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Die Rekordtemperaturen Ende Juni haben in Österreich und vielen anderen europäischen Ländern einen regelrechten Kaufrausch ausgelöst. Wer sich kurzfristig eine Klimaanlage oder einen Ventilator anschaffen wollte, musste oft feststellen: Die Regale waren leer oder die Lieferzeiten deutlich länger als üblich.

Allein in Österreich stieg die Nachfrage nach Klimageräten im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 355 Prozent. Besonders gefragt waren mobile Klimaanlagen (+424 Prozent), aber auch Split-Klimageräte (+326 Prozent) und Ventilatoren (+281 Prozent) wurden deutlich häufiger gesucht als im Vorjahr.

Viele Geräte noch immer vergriffen

Obwohl sich das Wetter inzwischen wieder normalisiert hat, sind die Folgen des Ansturms vielerorts noch spürbar. Zahlreiche Händler kämpfen weiterhin mit leeren Lagern oder längeren Lieferzeiten bei besonders beliebten Modellen.

Hinzu kommt: Während der großen Nachfrage zogen auch die Preise kräftig an. Mobile Klimageräte verteuerten sich zeitweise um bis zu 26 Prozent.

© Getty Images

Nächste Hitzewelle kommt bestimmt

Experten gehen davon aus, dass die Nachfrage erneut anziehen wird, sobald die nächste Hitzewelle Österreich erreicht. Langfristige Wetterprognosen deuten darauf hin, dass im Laufe des Sommers wieder deutlich höhere Temperaturen möglich sind.

Wer noch mit dem Kauf einer Klimaanlage liebäugelt, könnte daher gerade jetzt einen günstigeren Zeitpunkt erwischen als mitten in der nächsten Hitzeperiode. Denn sobald die Temperaturen wieder deutlich steigen, dürfte auch der Run auf Klimageräte erneut beginnen.