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25 Dollar

Fans zahlen für Müll von Taylor Swifts Hochzeit

Eine Frau im Blumenkleid und ein Mann im gemusterten Hemd halten Händchen und gehen zusammen.
© Getty Images
Nach der Traumhochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce reißen Fans dem New Yorker Künstler Justin Gignac buchstäblich den Müll aus den Händen.
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Was für die meisten einfach Abfall ist, ist für eingefleischte Swifties offenbar ein begehrtes Sammlerstück. Ein Künstler sammelte nach der Hochzeit von Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce Müll rund um den Veranstaltungsort in New York ein – und verkaufte jedes einzelne Stück für 25 US-Dollar. Innerhalb von nur 24 Stunden waren alle Exemplare vergriffen.

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Von Zigarettenstummel bis AirPod

Das Angebot hatte es in sich: Verkauft wurden unter anderem Zigarettenstummel, Flaschenverschlüsse, Strohhalme, Plastikbesteck, Polizeiband, ein einzelner AirPod und sogar ein benutzter Ovulationstest. Jedes Fundstück wurde in einen kleinen transparenten Kunststoffwürfel eingeschlossen und als Kunstobjekt angeboten.

Der Künstler betonte allerdings, dass die Gegenstände ausschließlich außerhalb der Absperrungen rund um die Hochzeitsfeier eingesammelt wurden – also nicht direkt vom Veranstaltungsgelände stammten.

Fans wollten ein Stück der Hochzeit

Justin Gignac erklärte, viele Käufer wollten einfach "ein kleines Stück" dieses außergewöhnlichen Promi-Ereignisses besitzen. Mit den ersten 50 verkauften Müllstücken nahm er bereits 1.250 Dollar ein. Aufgrund der großen Nachfrage kündigte er bereits an, weitere Exemplare anzubieten.

Eine Frau im geblümten Kleid und ein Mann im gemusterten Hemd halten Händchen in der Stadt.
Taylor Swift und Travis Kelce haben sich am 03.07.2026 das Ja-Wort gegeben. © GCImages

Die Swift-Mania kennt keine Grenzen

Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce entwickelte sich weltweit zum Medienereignis. Tausende Fans versammelten sich rund um den Veranstaltungsort, obwohl sie keine Einladung hatten. Dass nun sogar Müll von der Feier zum begehrten Fanartikel wird, zeigt einmal mehr, welche Dimensionen der Hype um den Popstar inzwischen angenommen hat.

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