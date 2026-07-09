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Fußball-Kracher: Real Madrid spielt in Klagenfurt

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Tolle Nachrichten für alle Fußballfans in Österreich. Real Madrid bestreitet im Klagenfurter Wörthersee-Stadion ein echtes Testspiel-Highlight gegen den italienischen Serie-A-Klub Fiorentina.
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Fußball-Kracher in Kärnten! Im Wörthersee-Stadion kommt es am  1. August zum großen Testspiel-Hit zwischen Real Madrid und Fiorentina.

Offiziell ist die Partie zwar noch nicht ganz, da noch letzte Formalitäten geklärt werden müssen, aber die Pläne stehen. Für die "Königlichen" ist es der nächste große Sommer-Auftritt in Österreich. Der neue Coach Jose Mourinho würde mit seinem Starensemble direkt nach Klagenfurt reisen und diesen Härtetest als wichtigen Teil der intensiven Saisonvorbereitung nutzen.

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Stars in Klagenfurt erwartet

Welche Spieler nach den WM-Strapazen in Kärnten schon wieder bereitstehen, ist im Moment noch unklar. Das hängt vor allem von der Urlaubsplanung der einzelnen Kicker ab. Durch das frühe Ausscheiden einiger Nationalteams könnten allerdings absolute Hochkaräter wie Vinicius Junior, Federico Valverde oder Arda Güler in Klagenfurt auf dem Platz stehen. Für Frankreich-Star Kylian Mbappe, England-Hero Jude Bellingham und Belgien-Keeper Thibaut Courtois wird es zeitlich dagegen wohl ziemlich eng werden.

Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Der offizielle Trainingsstart bei Real Madrid ist bereits für 13. Juli angesetzt. Die Mannschaft hat also etwas Zeit, um vor dem Kärnten-Ausflug in Schwung zu kommen. Ernst wird es für das Team von Jose Mourinho dann Mitte August. Die erste Runde der spanischen Primera Division steigt am Wochenende vom 15. und 16. August. Bis dahin gilt der Fokus dem Feinschliff für die neue Saison.

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