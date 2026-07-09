Millionenangebot
ÖFB-WM-Held vor Abflug in die Wüste
Alexander Schlager könnte vor einem überraschenden Karriereschritt stehen. Wie Transfer-Experte Rudy Galetti berichtet, hat der saudi-arabische Erstligist Al-Fateh SC dem ÖFB-Teamkeeper ein Angebot unterbreitet. Der 30-Jährige soll die Offerte derzeit prüfen.
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Jetzt lockt Saudi-Arabien
Ein Wechsel wäre keine völlige Überraschung. Bereits vor der Weltmeisterschaft war über einen Abschied des Salzburg-Goalies spekuliert worden. Schlager soll mit seiner Situation bei den "Bullen" unzufrieden sein. Zuletzt wurde auch Interesse aus Deutschland vermeldet. Nach seinen starken Auftritten bei der WM könnte der Markt für den ÖFB-Schlussmann nun noch größer geworden sein.
Schlager war 2022 vom LASK nach Salzburg zurückgekehrt, wo er bereits in der Jugend ausgebildet worden war. Sein Vertrag beim Vizemeister läuft noch bis Sommer 2027.
Al-Fateh beendete die vergangene Saison der Saudi Pro League auf Rang elf. Der Club aus Al Mubarraz gewann 2013 überraschend die Meisterschaft und ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Trainer.
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