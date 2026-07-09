Fussball
TV
E-Paper
Sport

Millionenangebot

ÖFB-WM-Held vor Abflug in die Wüste

David Alaba und Alexander Schlager beim WM-Spiel in Arlington (Texas) gegen Argentinien.
© GEPA pictures
Alexander Schlager könnte Red Bull Salzburg noch in diesem Sommer verlassen. Nach seinen starken Leistungen bei der Fußball-WM soll nun ein Angebot aus Saudi-Arabien eingetroffen sein. Al-Fateh will den ÖFB-Teamtorhüter offenbar verpflichten.
OE24 auf Google bevorzugen

Alexander Schlager könnte vor einem überraschenden Karriereschritt stehen. Wie Transfer-Experte Rudy Galetti berichtet, hat der saudi-arabische Erstligist Al-Fateh SC dem ÖFB-Teamkeeper ein Angebot unterbreitet. Der 30-Jährige soll die Offerte derzeit prüfen.

Auch interessant

Hotel-Ärger für Erling Haaland

Marokko-Schock vor Frankreich-Kracher

Bieber rockt die Bombast-Halbzeitshow der FIFA-WM

Jetzt lockt Saudi-Arabien

Ein Wechsel wäre keine völlige Überraschung. Bereits vor der Weltmeisterschaft war über einen Abschied des Salzburg-Goalies spekuliert worden. Schlager soll mit seiner Situation bei den "Bullen" unzufrieden sein. Zuletzt wurde auch Interesse aus Deutschland vermeldet. Nach seinen starken Auftritten bei der WM könnte der Markt für den ÖFB-Schlussmann nun noch größer geworden sein.

Schlager war 2022 vom LASK nach Salzburg zurückgekehrt, wo er bereits in der Jugend ausgebildet worden war. Sein Vertrag beim Vizemeister läuft noch bis Sommer 2027.

Al-Fateh beendete die vergangene Saison der Saudi Pro League auf Rang elf. Der Club aus Al Mubarraz gewann 2013 überraschend die Meisterschaft und ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Trainer.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schock in Bremen: Tribüne eingestürzt

Red Bull sucht schon Nachfolger für Klopp

ÖFB-WM-Held vor Abflug in die Wüste

Die Achtelfinal-Lehren:  Eklat, Messi-Mania & Gastgeber-K.o.

SV Neulengbach mit 558.000 Euro insolvent

So viel Umsatz macht Europas Fußball

So reagiert das Netz auf »Messi-Bonus«: Spott, Wut & wilde Vorwürfe

Bayern-Knall um Sport-Chef Max Eberl

Nach Real: Arbeloa landet in Premier League

Austria rüstet in der Verteidigung auf