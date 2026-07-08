So viel Umsatz macht Europas Fußball

Im Viertelfinale der Fußball-WM dominiert Europa. Und auch der europäische Markt strotzt vor (Finanz-)Stärke - noch.

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Erstmals wurde beim Umsatz die 40-Milliarden-Euro-Marke erreicht, steigerten die Verbände und Ligen am alten Kontinent ihren Umsatz 2024/25 im Vergleich zur Vorsaison um sechs Prozent auf 40,2 Mrd. Euro. Doch es droht eine Stagnation, wie das am Mittwoch veröffentlichte "Annual Review of Football Finance" des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte besagt.

Top 5 Ligen mit riesigem Beitrag

Maßgeblichen Anteil an der Höchstmarke, bei deren Berechnung Transfereinnahmen nicht berücksichtigt werden, hatten Europas größte fünf Ligen in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich. "Mit einem Umsatzanteil von 21,6 Milliarden Euro unterstreichen die großen fünf europäischen Ligen einmal mehr ihre zentrale Rolle", betonte Wilfried Krammer, Partner bei Deloitte Österreich. "Doch es gibt auch Herausforderungen: Das Wachstum verlangsamt sich, während neue Konkurrenz aus dem US-Sport europäische Fußballclubs und Ligen stärker unter Zugzwang setzen könnte - insbesondere im Wettbewerb um Publikumsinteresse, mediale Reichweite und Sponsoren."

Die Clubs der Premier League waren 2024/25 erneut am umsatzstärksten. Ihr Gesamtumsatz wuchs um zehn Prozent auf 8,1 Mrd. Euro. Wichtigste Einnahmequelle blieben die Medienerlöse mit 4,0 Milliarden Euro. Auch die deutsche Bundesliga registrierte nach einem Anstieg des Umsatzes von zwölf Prozent mit 4,3 Mrd. Euro einen Bestwert. Ebenso kamen die spanische LaLiga und die italienische Serie A mit 4,1 Mrd. Euro (+9 Prozent) und 3 Mrd. Euro (+4 Prozent) auf Rekordwerte. Die Entwicklung wurde vor allem von den großen Clubs wie Real Madrid und FC Barcelona in Spanien sowie Juventus Turin, Inter Mailand und AC Milan in Italien getragen. Einzig die Ligue 1 in Frankreich musste einen Rückgang der Erlöse hinnehmen. Der Umsatz sank von 2,6 Mrd. auf 2,2 Mrd. Euro.