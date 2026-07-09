Englands Mega-Stadion: Standort bestätigt

Manchester United hat durch den Erwerb eines rund zehn Hektar großen Grundstücks einen wichtigen Meilenstein für den Bau eines neuen Stadions mit 100.000 Sitzplätzen erreicht. Wie inzwischen offiziell bestätigt wurde, stehen Standort und die Vision für das Projekt nun endgültig fest.

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Das vom Immobilienanbieter Indurent gekaufte Areal liegt nur etwa 350 Meter nordwestlich des jetzigen Old Trafford. Durch diese große Nähe sollen die historische Verbindung und die wertvollen Traditionen der Fans gewahrt bleiben.

Projekt geht über Stadion hinaus

Die künftig größte Sportarena Großbritanniens dient zugleich als Motor für ein gigantisches Stadtentwicklungsprojekt. In enger Zusammenarbeit mit lokalen Behörden, darunter das Trafford Council und die Entwicklungsgesellschaft OTRMDC, soll ein weltweit führendes Sport- und Unterhaltungszentrum entstehen. Dieses weitreichende Bauprojekt verspricht enorme wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile: Geplant sind 15.000 neue Wohnungen, darunter auch bezahlbarer Wohnraum, sowie die Schaffung von 48.000 lokalen und über 90.000 landesweiten Arbeitsplätzen. Der britischen Wirtschaft soll das Projekt jährlich mehr als sieben Milliarden Pfund einbringen.

Manchester United Stadion 1 / 5 © Manchester United © Manchester United © Manchester United

Collette Roche, CEO für die Stadionentwicklung bei Manchester United, betont, dass bei dieser einmaligen Chance neben der Tradition vor allem eine großartige Atmosphäre, Erschwinglichkeit und Barrierefreiheit für die Fans im Fokus stehen. Ansässige Unternehmen, die von den Plänen betroffen sind, werden in der Übergangsphase vom Verein direkt unterstützt.