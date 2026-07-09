Enttäuschend
Nach WM-Aus: US-Star steht massiv in Kritik
Viel Hoffnung setzte man auf Christian Pulisic, der aktuell beim AC Mailand spielt. Sein Fazit war aber ernüchternd: "Am Ende hat es von uns einfach nicht gereicht. Wir waren einfach nicht gut genug."
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Große Kritik am Hoffnungsträger
Am Schluss bekam vor allem Pulisic einiges an Kritik ab. Landon Donovan, selbst ehemaliger Nationalspieler und Teil des FC Bayern München (wenn auch nicht bedeutend), bezeichnete die Leistung Pulisiscs als "enttäuschend" und meinte, dass er für alle Leute im US-Team unnahbar ist. Man könne nicht auf ihn einreden. Das soll sich auf seine WM-Spiele projiziert haben: Über die gesamte Weltmeisterschaft 2026 kam der Offensivmann "nur" auf einen Assist. Gegen Belgien musste er vorzeitig wegen einer Knöchelverletzung vom Platz.
Auch die Ex-Nationalspielerin Carli Lloyd kritisierte Pulisic scharf. "In diesem Spiel (Achtelfinale gegen Belgien) und eigentlich während der kompletten Weltmeisterschaft" habe sie nicht genug von ihm gesehen, berichtete die Fox-Expertin.
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