Franzosen sauer: "Die FIFA schämt sich für nichts!"

Bei der WM gibt es den nächsten Schiri-Aufreger.

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Noch bevor der Ball überhaupt rollt, sorgt das WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko für heftige Diskussionen. Grund ist die Entscheidung der Fifa, das Spiel von einem komplett argentinischen Schiedsrichterteam leiten zu lassen. In Frankreich stößt die Ansetzung auf scharfe Kritik.

Angeführt wird das Gespann von Facundo Tello, unterstützt von seinen Landsleuten Juan Pablo Belatti und Gabriel Chade. Es ist die erste Partie bei diesem Turnier, die von einem Schiedsrichterteam aus nur einem Land geleitet wird – ausgerechnet aus Argentinien, einem der größten Titelkonkurrenten Frankreichs.

© APA/AFP/YURI CORTEZ

Vor allem französische Medien reagieren empört. Die Plattform RMC Sport schrieb: "Die Fifa schämt sich für nichts!" Auch Le Monde kritisierte die Entscheidung und warf dem Weltverband mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Unparteiischen vor. In den sozialen Netzwerken machten zahlreiche Fans ihrem Ärger Luft und bezeichneten die Ansetzung als unverständlich.

"Nicht paranoid werden"

Im französischen Lager selbst bemüht man sich dagegen um Gelassenheit. Nationaltrainer Didier Deschamps erklärte: "Wir spielen gegen Marokko, nicht gegen die Schiedsrichter." Auch Verteidiger Dayot Upamecano wollte die Debatte nicht weiter anheizen. Er konzentriere sich ausschließlich auf den Gegner, berichtete die französische Sportzeitung L’Équipe.

Ersatztorhüter Robin Risser warnte ebenfalls vor überzogenen Reaktionen. "Wir dürfen nicht paranoid werden", sagte er. Die nominierten Schiedsrichter seien bei der WM dabei, "weil sie dem Niveau des Wettbewerbs gewachsen sind".

Brisant ist die Ansetzung auch wegen der sportlichen Rivalität zwischen Frankreich und Argentinien. Das WM-Finale 2022 entschied Argentinien im Elfmeterschießen für sich, vier Jahre zuvor hatten sich die Franzosen im Achtelfinale durchgesetzt. Ironischerweise leitete bei dieser WM bereits der französische Schiedsrichter François Letexier das Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten – damals ohne vergleichbare Aufregung vor dem Anpfiff.