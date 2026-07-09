Dieser DFB-Star kapselte sich vom Team ab

Nach dem enttäuschenden WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft kommen immer mehr Details über die Probleme innerhalb des Teams ans Licht.

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Wie die SPORT BILD berichtet, soll Leon Goretzka während des Turniers für Spannungen gesorgt haben.

Der Mittelfeldspieler war in der WM-Qualifikation noch eine wichtige Säule der Mannschaft und stand in fünf von sechs Spielen in der Startelf. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihm zudem eine bedeutende Rolle für die Endrunde in Aussicht gestellt. Doch bei der Weltmeisterschaft änderte sich seine Situation deutlich.

epa13074147 Leon Goretzka of Germany gestures during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Germany against Paraguay, in Boston, Massachusetts, USA, 29 June 2026. EPA/GREG COOPER © EPA

Distanz zum Team

In den ersten beiden Gruppenspielen gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) kam Goretzka jeweils nur kurz zum Einsatz. Laut Informationen der SPORT BILD soll der 31-Jährige daraufhin zunehmend auf Distanz zum Team gegangen sein. Aus Mannschaftskreisen hieß es demnach, Goretzka habe viel Zeit allein verbracht und sei häufig schlecht gelaunt gewesen.

Im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) blieb der ehemalige Bayern-Profi komplett auf der Bank. Beim bitteren Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay wurde er erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Besonders brisant: Beim Elfmeterschießen übernahm Goretzka keine Verantwortung. Während mehrere Spieler offenbar zögerten, musste Innenverteidiger Jonathan Tah als sechster Schütze antreten – und vergab den entscheidenden Versuch. Das Aus beendete schließlich auch Nagelsmanns Amtszeit als Bundestrainer.