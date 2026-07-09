Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Sprafüchse

Warum Sie beim Erdbeeren-Kauf niemals tricksen sollten

© Getty Images
Wer Erdbeeren im Supermarkt in günstigere Verpackungen umfüllt, riskiert in Österreich rechtliche Folgen. Auch das Naschen vor dem Bezahlen kann teuer werden.
OE24 auf Google bevorzugen

Gerade im Sommer greifen viele zu Erdbeeren. Je nach Herkunft, Qualität oder Bio-Siegel unterscheiden sich die Preise teils deutlich. Wer deshalb teurere Früchte bewusst in eine günstigere Schale umfüllt oder Packungen mit zusätzlichen Erdbeeren auffüllt, riskiert rechtliche Konsequenzen.

Auch interessant

Aus für Crazy Cheese: Käse-Kette ist pleite

Brutale Attacke bei Fest: Brillenträger mit Hoodie gesucht

Feuerwehr rettete sieben Babykatzen aus Pool

Erbeeren © Getty Images

Ware erst an Kassa

Gekauft wird die Ware erst an der Kassa. Entscheidend ist daher, was sich tatsächlich in der Verpackung befindet und zu welchem Preis diese ausgezeichnet ist. Wer bewusst teurere Erdbeeren in eine günstigere Schale umfüllt oder offene Packungen mit zusätzlichen Früchten auffüllt, täuscht über den tatsächlichen Warenwert.

Strafen können drohen

Juristisch kann das als Betrug gewertet werden. Nach österreichischem Recht ist die bewusste Falschdeklarierung von Waren kein Kavaliersdelikt. Wer mit Vorsatz handelt und günstigere Ware vortäuscht, muss mit Hausverboten, Anzeigen und Geldstrafen rechnen. In besonders schweren Fällen sieht das Strafgesetz Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren vor.

Handelt es sich hingegen um ein offensichtliches Versehen, bleibt es in der Praxis meist bei einer Korrektur durch das Kassenpersonal.

Auch Naschen verboten

Viele unterschätzen außerdem, dass bereits das Naschen unverpackter Ware im Supermarkt rechtliche Folgen haben kann. Wer Trauben, Erdbeeren oder Kirschen vor dem Bezahlen isst, begeht rechtlich gesehen einen Diebstahl.

Auch in diesem Fall drohen im schlimmsten Fall Geldstrafen oder – bei entsprechend schweren Fällen – Freiheitsstrafen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Brutale Attacke bei Fest: Brillenträger mit Hoodie gesucht

Perverser brach ein und berührte schlafende Frau

Drogenlenker ohne Schein von Polizei gestoppt

Aus für Crazy Cheese: Käse-Kette ist pleite

Warum Sie bei Erdbeeren-Kauf niemals tricksen sollten

Feuerwehr rettete sieben Babykatzen aus Pool

"Frechheit": Deutscher Milliardär baut Villa auf Wanderweg

Flammen-Inferno in Wohnhaus: 9 Bewohner gerettet

25-Jähriger verprügelte Ehefrau: Festnahme

Erstochene Pensionistin in Wohnung: Russe festgenommen