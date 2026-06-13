NFL unter Schock: Ex-49ers-Star mit 36 Jahren verstorben

Der ehemalige NFL-Starspieler Aldon Smith ist im Alter von nur 36 Jahren völlig überraschend verstorben.

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Aldon Smith galt als eines der größten Talente im American Football. In seinen ersten 32 Spielen in der US-Profiliga NFL verzeichnete er unglaubliche 33,5 Sacks – ein Wert, der ihn in die absolute Elite der Liga katapultierte. 2012 wurde er in das prestigeträchtige All-Pro-Team gewählt und führte sein Team, die San Francisco 49ers, als Stammspieler in den Super Bowl.

Doch der steile Aufstieg wurde bald von privaten Problemen überschattet. Mehrere Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und Verstöße gegen die Drogenrichtlinien der Liga führten zu zahlreichen Sperren, darunter eine Neun-Spiele-Sperre im Jahr 2014. Nach Stationen bei den Oakland Raiders, Dallas Cowboys und kurzzeitig den Seattle Seahawks endete seine Karriere vorzeitig.

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Die 49ers zeigten sich in einer offiziellen Stellungnahme zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust und würdigten sein "ansteckendes Lächeln". Aldon Smith hinterlässt das Vermächtnis eines gigantischen Talents, das den ständigen Kampf gegen seine inneren Dämonen letztlich abseits des Platzes verlor.