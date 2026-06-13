Todes-Drama um Leichtathletik-Star (25)

Die Leichtathletik-Welt trauert. Jemma Stapleton, eine der großen Hofnungen Australiens ist mit nur 25 Jahren verstorben.

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Die erst 25-jährige Sprinterin verunglückte während eines Familienurlaubs in Thailand bei einem schweren Motorrad-Unfall tödlich.

Eigentlich sollte es eine unbeschwerte Zeit mit ihren Liebsten werden. Doch der Asien-Urlaub der Familie Stapleton endete in einer unvorstellbaren Tragödie. Jemma Stapleton, die erst in der vergangenen Woche ihren 25. Geburtstag feierte, kam laut ersten Berichten bei einem Motorrad-Unfall ums Leben.

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Die genauen Umstände des Unglücks auf den Straßen Thailands sind derzeit noch nicht restlos geklärt. Lokale Behörden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang bereits aufgenommen.

Eine Karriere voller Potenzial

In ihrer Heimat Australien galt Stapleton als großes Talent auf der Sprintstrecke. Besonders durch ihren Einzug ins Finale des renommierten "Stawell Gift"-Rennens im Jahr 2025 machte sie landesweit auf sich aufmerksam. Ihr plötzlicher Tod löst nun in der gesamten Sportwelt tiefe Bestürzung aus. Zahlreiche Leichtathletik-Verbände drückten bereits ihr offizielles Beileid für die Hinterbliebenen aus.

Um die Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen und die enormen Kosten für die Überführung aus Thailand zu decken, riefen Freunde eine Spendenaktion ins Leben. Das Ziel von 100.000 Dollar wurde in unter 24 Stunden erreicht – ein klares Zeichen für die große Beliebtheit der jungen Athletin.

Die Leichtathletik-Welt wird Jemma Stapleton mit Sicherheit nicht vergessen. Ob und welche genauen Unfall-Details die thailändischen Behörden in den kommenden Tagen noch veröffentlichen, bleibt abzuwarten.