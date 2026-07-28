Nach 75 Jahren
Irrster Fluch der Sportgeschichte gebrochen
Nach unglaublichen 75 Jahren hat die irische Mannschaft aus Mayo wieder die Meisterschaft im Gaelic Football gewonnen – und damit einen legendären Fluch beendet, an den viele Fans bis zuletzt glaubten.
Die Mischung aus Fußball und Rugby zählt zu den beliebtesten Sportarten Irlands. Für die Menschen in der Grafschaft Mayo war der Titelgewinn deshalb weit mehr als nur ein sportlicher Erfolg. Nach dem Schlusspfiff fielen Spieler und Fans einander unter Tränen in die Arme, viele sanken vor Erleichterung auf die Knie.
Priester verfluchte Mayo
Der Ursprung des angeblichen Fluchs reicht bis ins Jahr 1951 zurück. Nach dem damaligen Meistertitel sollen die Spieler auf der Heimfahrt einem Trauerzug im Ort Foxford nicht den nötigen Respekt erwiesen haben. Einer Legende zufolge sprach daraufhin ein Priester oder ein Angehöriger des Verstorbenen den Fluch aus, dass Mayo so lange keine Meisterschaft mehr gewinnen werde, wie noch ein Spieler der Siegermannschaft von 1951 am Leben sei.
Was folgte, war eine beispiellose Pechsträhne. Zwischen 1951 und 2026 erreichte Mayo elfmal das Finale – und verlor jedes einzelne, oft denkbar knapp.
Erst nachdem 2023 das letzte noch lebende Mitglied der Meistermannschaft verstorben war, bot sich Mayo erneut die Chance auf den Titel. Vor 82.000 Zuschauern im Croke Park in Dublin gelang schließlich die lang ersehnte Erlösung.
Sogar Biden gratuliert
Die Freude reichte weit über Irland hinaus. Zu den ersten Gratulanten gehörte der frühere US-Präsident Joe Biden, dessen familiäre Wurzeln in Mayo liegen. Auf der Plattform X schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch an meine Freunde in Mayo. Genießt jede Minute. Sam kommt nach Hause." Auch Oasis-Star Noel Gallagher meldete sich mit den Worten: "Es ist vollbracht." Damit fand einer der berühmtesten und kuriosesten Flüche der Sportgeschichte nach drei Vierteljahrhunderten sein Ende.
Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden