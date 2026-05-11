Wechselt David Alaba zu Salzburg? Sportboss spricht Klartext

Marcus Mann reagierte am Sonntag gegenüber Sky auf die Gerüchte, die zuvor von der italienischen Zeitung „Corriere dello Sport“ gestreut worden waren.

„Ich habe es gelesen und musste im ersten Moment auch kurz schmunzeln“, erklärte der Salzburger Sportboss. Er stellte klar, dass es bisher keinerlei Kontakt zwischen dem Verein und dem 33-jährigen Verteidiger gegeben habe.

© Getty

Zukunft von David Alaba

Der Vertrag des ÖFB-Teamkapitäns bei Real Madrid läuft in diesem Sommer aus. Dass der vierfache Champions-League-Sieger die „Königlichen“ verlassen wird, gilt mittlerweile als offenes Geheimnis. Trotz der Spekulationen aus Italien wird die große Transfer-Sensation in der heimischen Bundesliga jedoch ausbleiben, da Salzburg kein Interesse an einer Verpflichtung signalisiert.

© Getty

Historische Pleite für Salzburg

Sportlich läuft es für die „Bullen“ derzeit ohnehin alles andere als nach Plan. Am Sonntag musste sich die Mannschaft von Trainer Daniel Beichler mit 1:2 beim LASK geschlagen geben. Damit ist das Team endgültig aus dem Meisterrennen ausgeschieden und wird die Saison maximal auf dem dritten Tabellenplatz beenden.

Schlechteste Bilanz seit Jahrzehnten

Für Red Bull Salzburg bedeutet dieses Ergebnis das schlechteste Abschneiden in der Liga seit Beginn der Ära im Jahr 2005. Erstmals seit 20 Jahren belegt der Verein weder den ersten noch den zweiten Platz. Damit bleibt der erfolgsverwöhnte Club zudem das dritte Jahr in Folge ohne einen einzigen Titel.