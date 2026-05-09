Linden LIVE: Wo stünde Rapid jetzt mit Sasa Kalajdzic?

Peter Linden analysiert in seiner aktuellen Kolumne den Höhenflug von Sasa Kalajdzic beim LASK. Während der Zwei-Meter-Riese in Linz vor dem Double steht, stellt sich in Hütteldorf eine bittere Frage.

Zum dritten Mal hintereinander wurde Sturm-Legionär Otar Kiteishvili zum Spieler der Saison gewählt. Auf Platz zwei folgt Sasa Kalajdzic, der in seinem 27. Spiel mit dem LASK erstmals Meister werden kann. Den Cupsieg holte er mit dem 25. Sozusagen in Eigenregie sorgte der 28-jährige für ein Erfolgskapitel seiner Karriere: Den Wechsel von Wolverhampton nach Linz fixierte er selbst ohne die Berater von der Agentur SPOCS. Weil er LASK-Sportdirektor Dino Buric aus Admira-Zeiten kannte und ihm vertraute. Damals arbeitete Buric in der Akademie, Admiras Trainer Ernst Baumeister sorgte für den entscheidenden Schritt in der Karriere des Zweimeter-Riesen, ordnete den Rollenwechsel vom defensiven Mittelfeldspieler, der er im Nachwuchs war, zum Mittelstürmer an.

Sieben Jahre Verletzungspech

Der Cupsieg mit dem LASK war der erste Titel für Kalajdzic. Die lange Wartzeit erklärt sich durch sieben Jahre Verletzungspech: Bei Admira Mittelfußknochenbruch und Syndesmosebandriss, beim VfB Stuttgart Kreuz- und Seitenband gerissen, Schulterluxation samt Bänderverletzung, beim Wolverhampton-Debüt Kreuzbandriss, ebenso beim sechsten Spiel für Eintracht Frankfurt gegen Freiburg. Der zweite gegen den aktuellen Finalisten der Europa League. Der erste passierte im Juli 2019 im Freundschaftsspiel von Stuttgart gegen Freiburg in Vorarlberg.

Didi Kühbauer erneut Trainer des Jahres

Jetzt steht Kalajdzic mit dem erneut zum Trainer der Saison gewählten Didi Kühbauer vor dem Double, ist Österreichs größte Stürmerhoffnung für die WM. Rapid bemühte sich letzten Sommer nicht um Kalajdzic: „Im Nachhinein weiß man mehr“, sagt Sportchef Markus Katzer, verweist auf das Verletzungspech mit Claude Mbuyi. Der kam in 24 Spielen auf sechs Tore und drei Assists. Die Kalajdzic-Bilanz: 26 Spiele, sieben Tore und acht Assists. Mit ihm wäre Rapid noch Titelkandidat.