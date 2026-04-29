Gefährliche Unfall-Kreuzung in Oberweiden wird entschärft

Die Horror-Kreuzung in Weiden an der March wird jetzt saniert – Land NÖ und Gemeinde greifen durch.

Gute Nachrichten für alle Autofahrer in der Region! Die berüchtigte Kreuzung der Landesstraßen L 3004 und L 3005 im Ortsgebiet von Oberweiden wird endlich saniert und komplett neu gestaltet! Der offizielle Baubeginn wurde jetzt von NÖ Landtagsabgeordnetem Dieter Dorner gemeinsam mit LAbg. Rene Lobner, Bürgermeister Markus Lang sowie Straßenbau-Experte Ing. Gernot Poyss feierlich eingeläutet.

Unfallhäufungsstelle: Die Zahlen sprechen für sich

Die Kreuzung ist offiziell als Unfallhäufungsstelle ausgewiesen – und ein Blick auf den Zustand der Straße erklärt warum! Jahrelange starke Verkehrsbelastung hat die Fahrbahn regelrecht zerstört: Massive Verformungen in den Fahrspuren, gefährliche Ausbrüche im Asphalt und großflächige Netzrisse in der Fahrbahndecke machen die Kreuzung zur echten Gefahrenstelle. Die aktuelle Verkehrsführung entspricht schlicht nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards.

Totale Erneuerung: von Grund auf neu!

Jetzt wird durchgegriffen! Der gesamte Straßenaufbau wird komplett abgetragen und von null aufgebaut:

• 12 cm starke Tragschicht als solides Fundament

• 3 cm Deckschicht obendrauf – für eine glatte, sichere Fahrbahn

• Bankette, Entwässerung und Zufahrten werden ebenfalls erneuert

Versetzte Doppel-T-Kreuzzung

Das ist der eigentliche Gamechanger! Die gefährliche Kreuzung wird in eine versetzte Doppel-T-Kreuzung umgebaut. Was das bedeutet: Bessere Sichtverhältnisse, klarere Fahrbeziehungen und deutlich weniger Konfliktpunkte. Kurz gesagt – endlich eine Kreuzung, die dem Verkehr des 21. Jahrhunderts gewachsen ist!

540.000 Euro - so viel kostet die Sicherheit

Die Gesamtkosten für das Mammutprojekt belaufen sich auf rund 540.000 Euro – und die werden fair aufgeteilt

Land Niederösterreich: rund 470.000 Euro

Gemeinde Weiden an der March: rund 70.000 Euro

Eine Investition, die sich für alle Verkehrsteilnehmer bezahlt machen wird!

Achtung Autofahrer: ab 4. Mai Baustelle

Die Arbeiten starten am 4. Mai 2026 – und Verkehrsbehinderungen sind unvermeidlich! Je nach Bauphase sind abschnittsweise Sperren notwendig, der Verkehr wird über das bestehende Landesstraßennetz umgeleitet. Die Umleitungen werden rechtzeitig beschildert. NÖ Straßendienst und Gemeinde bitten alle Autofahrer um Geduld – das Ergebnis wird es wert sein!