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Messer
© GettyImages Paul Bradbury

Fahndung nach Täter

Messer-Attacke in Graz: 21-Jähriger verletzt

24.04.26, 09:35
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In der Grazer Innenstadt kam es am Donnerstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein 21-Jähriger wurde mit einem Messer verletzt. Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Täter.

Am Donnerstag gegen 19:00 Uhr kam es im Grazer Bezirk Innere Stadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Bereich des Marburger Kais eskalierte ein Streit, bei dem ein bisher unbekannter Täter einem 21-jährigen syrischen Staatsbürger mindestens zwei Stich- und Schnittverletzungen am linken Ober- und Unterarm zufügte.

Hilfe durch couragierte Ersthelferinnen

Direkt nach der Tat eilten zwei Ersthelferinnen zur Hilfe und kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung des jungen Mannes. Das Rote Kreuz übernahm kurz darauf die weitere Behandlung und brachte den Verletzten in das LKH Graz. Der 21-Jährige konnte das Krankenhaus noch am selben Abend verlassen.

Polizei sucht flüchtigen Täter

Die Exekutive leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Diese verlief jedoch bisher negativ. Da keine ausreichende Täterbeschreibung vorliegt, gestaltet sich die Suche nach dem Unbekannten schwierig. Aktuell ist noch völlig unklar, ob zwischen dem Opfer und dem Täter eine Beziehung bestand. Die Ermittlungen wurden vom Kriminalreferat Graz übernommen.

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