Senior soll Ehefrau getötet haben – dann sich selbst

In Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) ist es am Donnerstag zu einer erschütternden Tragödie gekommen. Ein betagtes Ehepaar wurde tot in seinem Zuhause aufgefunden. Die Polizei geht von einem erweiterten Suizid aus.

Sieghartskirchen (Bezirk Tulln). Ein Mann soll am Donnerstag seine Ehefrau und sich selbst getötet haben. Das Paar wurde am Vormittag leblos entdeckt, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl entsprechende Berichte.

Beide über 80 Jahre alt

Nach Angaben der Polizei waren beide Personen über 80 Jahre alt und pflegebedürftig. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Der Mann dürfte mit einer legal besessenen Faustfeuerwaffe geschossen haben.

Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Erhebungen wurden vom Bereich Leib/Leben sowie der Tatortgruppe durchgeführt. Spurenauswertungen und Einvernahmen waren im Gange.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133)