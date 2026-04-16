E-Scooter-Bande attackiert 9-Jährige

Ein neunjähriges Mädchen wurde von einer Gruppe Jugendlicher bedroht und attackiert. Das Eingreifen einer Passantin verhinderte Schlimmeres.

Am Dienstag kam es im niederösterreichischen Ebreichsdorf zu einem erschreckenden Vorfall unter Kindern beziehungsweise Jugendlichen, der nun die Polizei beschäftigt. Was im lokalen Calisthenics-Park mit verbalen Provokationen durch eine Gruppe auf E-Scootern begann, eskalierte auf dem Nachhauseweg eines neunjährigen Mädchens massiv. Laut Berichten besorgter Eltern in sozialen Netzwerken wurde das Kind gezielt von der Gruppe in der Ludwig-Kornhofer-Gasse abgepasst und eingekreist. Die Jugendlichen beschimpften und bedrohten die Neunjährige. Besonders beunruhigend: Einer der Beteiligten soll dabei ein Klappmesser bei sich getragen haben.

Das Mädchen sei schließlich mit einem Stock attackiert worden und konnte erst durch das Eingreifen einer zufällig vorbeikommenden Passantin mit Hund aus der Situation befreit werden, die die Jugendlichen ansprach.

Die Exekutive bestätigte den Vorfall gegenüber der "Monatsrevue". Das neunjährige Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Da bereits eine Anzeige wegen Körperverletzung vorliegt, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die mutmaßlichen Täter konnten bereits ausgeforscht werden, weitere Ermittlungen laufen derzeit noch. Es gilt die Unschuldsvermutung.