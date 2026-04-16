Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Neunjähriges Mädchen in Ebreichsdorf verletzt – Polizei ermittelt
© Thomas Lenger/monatsrevue

Polizei ermittelt

E-Scooter-Bande attackiert 9-Jährige

16.04.26, 18:17
Teilen

Ein neunjähriges Mädchen wurde von einer Gruppe Jugendlicher bedroht und attackiert. Das Eingreifen einer Passantin verhinderte Schlimmeres.

Am Dienstag kam es im niederösterreichischen Ebreichsdorf zu einem erschreckenden Vorfall unter Kindern beziehungsweise Jugendlichen, der nun die Polizei beschäftigt. Was im lokalen Calisthenics-Park mit verbalen Provokationen durch eine Gruppe auf E-Scootern begann, eskalierte auf dem Nachhauseweg eines neunjährigen Mädchens massiv. Laut Berichten besorgter Eltern in sozialen Netzwerken wurde das Kind gezielt von der Gruppe in der Ludwig-Kornhofer-Gasse abgepasst und eingekreist. Die Jugendlichen beschimpften und bedrohten die Neunjährige. Besonders beunruhigend: Einer der Beteiligten soll dabei ein Klappmesser bei sich getragen haben.

Das Mädchen sei schließlich mit einem Stock attackiert worden und konnte erst durch das Eingreifen einer zufällig vorbeikommenden Passantin mit Hund aus der Situation befreit werden, die die Jugendlichen ansprach.

Die Exekutive bestätigte den Vorfall gegenüber der "Monatsrevue". Das neunjährige Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Da bereits eine Anzeige wegen Körperverletzung vorliegt, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die mutmaßlichen Täter konnten bereits ausgeforscht werden, weitere Ermittlungen laufen derzeit noch. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen