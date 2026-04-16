180.000-km/h-Sternschnuppen rasen über Nachthimmel

Ab heute Nacht flitzen die Lyriden über das Firmament. Der spektakuläre Meteorstrom erreicht am 22. April seinen Höhepunkt.

Das Warten hat ein Ende: Ab heute sind die Lyriden am Nachthimmel sichtbar. Da die Erde die Staubspur des Kometen Thatcher durchquert, entstehen leuchtende Sternschnuppen, die mit extrem hoher Geschwindigkeit verglühen. Astrophysiker Björn Voss erklärt gegenüber "Bild", dass die Sternschnuppen dabei ein Tempo von 49 Kilometer pro Sekunde (Anm. 176.400 km/h) erreichen.

Besonders spannend: Die Lyriden sind bereits seit 2.700 Jahren dokumentiert. Wer das Spektakel beobachten will, sollte seinen Blick gen Osten richten. Sie erscheinen aus der Gegend des Sterns Wega. Um die Sternschnuppen optimal zu sehen, ist ein dunkler Ort fernab der Stadtlichter nötig. Geben Sie Ihren Augen etwa 30 Minuten Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen.

Während heute die ersten Meteore auftauchen, wird das Maximum für den 22. April erwartet. Dann flitzen besonders viele Leuchterscheinungen über den Himmel.