Bald ist wieder der Rad Genuss Tag im Triestingtal

Das Triestingtal lädt zum Erlebnisausflug auf zwei Rädern - Termin gleich vormerken! Der Rad-Genuss-Tag ist am 2. Mai 2026

Radeln und genießen heißt es am Samstag, den 2. Mai, wenn zum fünften Mal der Triesting-Gölsental-Radweg zum Genuss-Radweg wird. Zwischen Leobersdorf und Kaumberg warten 16 Stationen mit Kultur, Unterhaltung und Kulinarik und versprechen viele Highlights wie Live-Musik direkt vom Fahrradsattel aus, regionale Köstlichkeiten von heimischen Direktvermarktern und ein umfangreiches Kinderprogramm, Erlebnisbauernhof und Stockbrot am offenen Feuer inklusive.

Der erste Samstag im Mai bietet somit den perfekten Saisonstart für einen abwechslungsreichen Radausflug mit der ganzen Familie oder Freundesrunde. Gemeinsam mit zahlreichen lokalen Ausstellern freuen sich der Wienerwald Tourismus und die LEADER-Region Triestingtal+ auf einen aktiven und geselligen Radl-Tag.

Aufsteigen und genießen

"In Niederösterreich haben wir mit unseren Top-Radrouten ein hochqualitatives Angebot für alle Sport- und Ausflugsbegeisterten. In Kombination mit Kulinarik und Kultur werden Gästen und Einheimischen eindrucksvolle Erlebnisse geboten. Der Rad-Genuss-Tag im Triestingtal zeigt, wie harmonisch Natur, Bewegung und Kulinarik zusammenspielen. So können wir aktiv die beste Zukunft für unsere Kinder gestalten“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Tatsächlich gehört der Triesting-Gölsental-Radweg zu den beliebtesten und meistbefahrenen Strecken der Region. Seine abwechslungsreichen Kulturlandschaften verbinden Wälder und Wiesen mit historischen Blickfängen und machen die Route nahezu ganzjährig zu einem attraktiven Ausflugsziel – nicht nur am Rad-Genuss-Tag!