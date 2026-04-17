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Frequency: Nightstage DOCH gratis
© APA/Florian Wieser

Musikkultur

Frequency: Nightstage DOCH gratis

17.04.26, 15:57
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Gestern noch berichtete oe24, dass die Nightstage dieses Jahr kostenpflichtig sei. Aufgrund des großen Wirbels aus der Community. jetzt der Rückzieher: die Nightstage BLEIBT gratis.

Die neu angekündigte Nightstage beim diesjährigen Frequency Festival (20. bis 22. August in St. Pölten) als Ersatz für den bisherige Nightpark wird nun doch gratis zugänglich sein.

Frequency-Schock: Nightpark ist Geschichte – und das Weiterfeiern kostet jetzt extra

Damit reagiert man laut Veranstalter auf das Feedback der Community. Noch am Donnerstag wurde angekündigt, dass die wegen des kleinen Platzangebots nötigen Zählkarten zwei Euro (Tageskartenbesitzer) bzw. vier Euro (Dreitagespassinhaber) kosten würden.

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