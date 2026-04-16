Frequency-Schock: Nightpark ist Geschichte – und das Weiterfeiern kostet jetzt extra

Hiobsbotschaft für Frequency-Fans! Beim FM4 Frequency Festival (20. bis 22. August) fällt der beliebte Nightpark weg – und der Ersatz kostet Eintritt!

Schluss mit kostenlosem Nachtfeiern! Der Nightpark, jahrelang DIE Anlaufstelle für Nachtschwärmer nach den Open-Air-Acts, weicht einer neuen "Infinity Nightstage" – und die ist allerdings nicht gratis. Der Veranstalter begründet den Schritt mit Platzmangel: Backstage- und Künstlerbereiche platzen aus allen Nähten und müssen in die VAZ-Halle verlegt werden. "Schweren Herzens bedeutet das das Ende des Nightpark so wie wir ihn kennen", heißt es offiziell.

Zählkarten-Pflicht für Tanzwütige!

In der Halle – früher zweite Bühne des Nightparks – ist weniger Platz für Drum-and-Bass- bis Hardstyle-Fans. Deshalb gilt ab heuer Zählkartenpflicht! Die Karten können über den Cashless Account gebucht werden und kosten zwei Euro für Tagesticket-Besitzer bzw. vier Euro für Drei-Tages-Pass-Inhaber. Ob die Frequency-Community diesen Schritt akzeptiert – oder ob der Aufschrei groß wird – bleibt abzuwarten!