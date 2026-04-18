Gewehrkammer bei Schießübung explodiert: Jäger verletzt

Der 76-Jährige wurde ins Krankenhaus geflogen.

Walchsee. Ein 76-jähriger Jäger ist am Samstag bei einem Unfall im Rahmen eines genehmigten Übungsschießens in Walchsee im Tiroler Bezirk Kufstein verletzt worden. Nachdem der Mann eine Patrone geladen und den Abzug seiner Repetierbüchse betätigt hatte, "explodierte" die Gewehrkammer mit der Patrone. Der Lauf des Gewehrs wurde durch die Wucht rund 20 Meter nach vorne geschleudert. Das Objektiv stieß nach hinten ins Gesicht des Schützen.

Der Österreicher wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen, berichtete die Polizei. Das Jägerübungsschießen hatte oberhalb der Otten-Alm im Walchseer Ortsteil Oberwinkl stattgefunden. Dabei mussten die Teilnehmer an insgesamt drei Ständen je zwei Schuss mit einem Gewehr abgeben. Der 76-Jährige hatte bereits zwei Stände absolviert und hatte sich am dritten Stand zur Schussabgabe befunden, als es zu dem Unfall kam.