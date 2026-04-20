Gewitter-Alarm: Hier kann es heute krachen

Auch am Montag gilt für Teile Österreichs eine Wetter-Warnung.

Mit nordwestlicher Höhenströmung wechseln in den meisten Regionen sonnige und bewölkte Phasen, und am Nachmittag steigt besonders im Bergland sowie generell im Süden die Schauerneigung an. Im Süden sind auch Gewitter möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig, im nördlichen Alpenvorland und im Osten auch teils lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen 1 bis 9 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.

Die Prognose im Detail

Wien: Sonne und Wolken wechseln in rascher Folge, die Schauerneigung ist aber eher nur gering. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen um 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 17 Grad.

Niederösterreich: Den ganzen Tag über wechseln sonnige Abschnitte und bewölkte Phasen. Die Schauerneigung ist aber eher nur gering, lediglich im Bergland sind am Nachmittag lokale Schauer möglich. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen 2 bis 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 18 Grad.

Burgenland: Sonne und Wolken wechseln den ganzen Tag über. Die Schauerneigung bleibt aber eher gering. Der Wind bläst in der Nordhälfte mäßig bis lebhaft aus Nordwest, im Süden ist es windschwach. Frühtemperaturen 4 bis 9 Grad, Tageshöchsttemperaturen 15 bis 19 Grad.

Steiermark: Der Montag bringt in der Steiermark über weite Strecken trockenes und sonniges Wetter. Mit teils lebhaftem Nordwestwind ziehen aber zeitweise auch dichtere Wolkenfelder durch, der eine oder andere Regenschauer ist dabei vor allem am Nachmittag im Oberen Murtal und der Weststeiermark einzuplanen. Mit Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad ist es deutlich kühler als zuletzt, in der Früh hat es zwischen 3 Grad und 8 Grad.

Kärnten: Der Montag bringt bei einem Mix aus vielen Wolken und sonnigen Phasen zwischendurch unbeständiges Wetter. Der Vormittag hat meist niederschlagsfreies Wetter zu bieten und es scheint auch länger die Sonne. Am Nachmittag können bei viel Quellbewölkung über Kärnten verteilt ein paar Regenschauer niedergehen, gering bleibt die Schauerneigung lediglich in den nordwestlichsten Landesteilen - also speziell im Oberen und Mittleren Mölltal sollte der Tag meist trocken zu Ende gehen. Bei schwachem bis mäßigem Wind ist es kühler als zuletzt: Frühtemperaturen 4 bis 8 Grad, Höchstwerte 13 bis 18 Grad.

Oberösterreich: Das Wetter bleibt wechselhaft mit Sonnenschein und Quellwolken. Im südlichen Bergland entladen sich am Nachmittag ein paar leichte Regenschauer. Der Wind aus westlicher bis nordwestlicher Richtung frischt tagsüber auf und erreicht eine Spitze um 40 km/h. In der Früh beträgt die Temperatur 1 bis 6 Grad, am Nachmittag erreicht sie 10 bis 15 Grad.

Salzburg: Das wechselhafte Wetter mit Sonnenschein, Quellwolken und ein paar Regenschauern am Nachmittag setzt sich fort. Der Wind weht mäßig stark aus westlicher bis nördlicher Richtung. In der Früh beträgt die Temperatur 2 bis 6 Grad, am Nachmittag erreicht sie 10 bis 14 Grad.

Tirol: Am Montag herrscht wechselhaftes Aprilwetter. Die zunächst oft dichten Restwolken mit letzten Tropfen lockern vor allem über den großen Tälern auch sonnig auf. Dafür entstehen aber aus Quellungen an den Bergen auch immer öfter Regenschauer. Merklich kühler als an den Vortagen, Schneeflocken ab rund 1500 m. Das inneralpine Oberland und vor allem Osttirol mit aufkommendem Tauernwind sind leicht begünstigt, hier mehr Sonne und nur vereinzelte Schauer. Tiefstwerte: 2 bis 6 Grad, Höchstwerte: 11 bis 16 Grad, in Lienz bis um 18 Grad.

Vorarlberg: Am Montag herrscht wechselhaftes Aprilwetter. Die Restwolken lockern zeitweise sonnig auf. Gleichzeitig entstehen aber auch Quellungen und immer öfter Regenschauer, wobei deren Schwerpunkt im Bergland liegt. Am stabilsten und sonnigsten im Rheintal und um den Bodensee. Merklich kühler als an den Vortagen, Schneeflocken ab rund 1500 m. Tiefstwerte: 2 bis 7 Grad, Höchstwerte: 11 bis 16 Grad.

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