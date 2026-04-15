Grillnation Österreich: 2026 wird gegrillt wie nie zuvor!

Grillen ist längst mehr als Würstel und Holzkohle. Das bestätigt auch die neue Grillstudie von Kotányi: Ganze 95 Prozent der Österreicher werfen im Sommer den Grill an. Und fast jede:r Zweite verbindet damit vor allem eines – pure Lebensfreude. Wir verraten die neuen Grilltrends der Saison.

Ob im Garten, am Balkon oder im Park – sobald die Sonne scheint, wird der Grill zum Treffpunkt. Für 48 Prozent ist das gemeinsame BBQ mehr als nur Essen: Es steht für Gemeinschaft, Entschleunigung und Quality Time. Rund ein Viertel der Österreicher grillt sogar jede Woche.

Dabei zeigt sich: Grillen ist Teamwork. Während sich rund ein Drittel als Allrounder um alles kümmert, übernehmen andere klare Rollen – von Grillmeister bis zu Beilagen-Profis oder Stimmungsmacher. Das BBQ wird damit zum kleinen Event mit klarer Dramaturgie.

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Neue Trends: Feuer, Rauch und bewusster Genuss

2026 bringt frischen Wind auf den Rost. 5 Trends sind dabei besonders angesagt:

Open Fire Revival (32 %): Grillen direkt über offenem Feuer – puristisch, ursprünglich und intensiv im Geschmack

Fire’n’Smoke (20 %): Kombination aus direkter Hitze und Smoken für maximale Aromen

Zero Waste BBQ (17 %): Nachhaltigkeit steht im Fokus – vom Nose-to-Tail-Prinzip bis Leaf-to-Root bei Gemüse

Plant-based Grillen (15 %): Veggie-Alternativen werden immer beliebter

Sweet Heat: Grilldesserts wie Obst oder Marshmallows sorgen für süße Highlights

Gemüse erobert den Grill

Was landet hierzulande am liebsten auf dem Griller? Eine Überraschung im Ranking: Gemüse liegt 2026 erstmals auf Platz 2 (74 %) – direkt hinter den unangefochtenen Würsteln (77 %). Geflügel folgt knapp dahinter auf Rang 3.

Der Trend zeigt klar: Der Grill wird vielseitiger und bewusster genutzt. Auch Grillbrot legt deutlich zu und entwickelt sich zum heimlichen Star am Rost.

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Würzen wird zur Königsdisziplin

Ob Marinade, Kräuterbutter oder Dry Rub – der Geschmack steht im Mittelpunkt. 41 Prozent setzen auf aromatische Buttervarianten, während immer mehr Grillfans eigene Gewürzmischungen kreieren. Für Puristen reichen hingegen Salz und Pfeffer – doch der Trend geht klar Richtung Individualisierung.

Qualität wichtiger als Preis

Trotz leicht gesunkenem Budget (18,38 Euro pro Person) achten die Österreicher mehr denn je auf Qualität. Geschmack, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und hochwertige Zutaten stehen ganz oben. Auch Regionalität gewinnt an Bedeutung: Produkte aus Österreich und aus der Region werden bewusst bevorzugt.

Fazit: Grillen ist das Sommer-Lebensgefühl

Die Studie zeigt deutlich: Grillen bleibt auch 2026 ein Erlebnis für alle Sinne – sozial, kreativ und nachhaltiger als je zuvor.