Im Winter: Was sie jetzt noch unbedingt mit Ihrem Kühlschrank tun sollten

Der Winter hat uns voll im Griff, die Heizungen laufen auf Hochtouren und das treibt die Kosten in die Höhe. Doch es gibt einen heimlichen Stromfresser, den viele übersehen: der Kühlschrank! Aber keine Panik: Es gibt einen genialen Wintertrick, mit dem Sie richtig Geld sparen können.

Die eisigen Temperaturen setzen uns ordentlich zu und lassen die Heizkosten in die Höhe schießen. Doch auch der Kühlschrank ist ein echter Energiefresser, der ständig am Stromnetz hängt. Was viele nicht wissen: Auch hier lässt sich jetzt eine Menge sparen! Wir verraten Ihnen, wie Sie clever die Stromrechnung senken können.

Der Geheimtipp für den Winter: Nutzen Sie die Kälte!

Während draußen die Temperaturen in den Minusbereich sinken, können Sie sich die kalte Luft zunutze machen, um Ihren Kühlschrank effizienter zu betreiben. Indem Sie ihn abtauen und die Lebensmittel für eine Weile im Freien lagern, können Sie bares Geld sparen.

Das Beste daran: Sie brauchen sich keine Sorgen um verderbliche Lebensmittel zu machen! Dank der winterlichen Temperaturen können Sie Ihre Vorräte problemlos für kurze Zeit draußen aufbewahren. Wickeln Sie das Gefriergut einfach in Zeitungspapier ein, und legen Sie es auf den Balkon oder in den Garten, die Zeitung isoliert perfekt und schützt vor ungebetenen Gästen wie Vögeln oder anderen Tieren, die gerne naschen würden.

Darum sollten Sie Ihren Kühlschrank regelmäßig abtauen

Der Stromverbrauch eines Kühlschranks steigt dramatisch, wenn sich dicke Eisschichten bilden. Eine Eisschicht von nur 5 Millimetern kann den Energieverbrauch um ganze 30 Prozent erhöhen, da das Eis wie eine zusätzliche Wärmedämmung wirkt. Besonders bei älteren Geräten kommt es oft zu solchen Eisschichten, die die Effizienz stark beeinträchtigen.

So gelingt das Abtauen im Winter

Kühlschrank und Gefrierfach ausräumen

Entnehmen Sie alle Lebensmittel und wickeln Sie diese, wie bereits erwähnt, gut in Zeitungspapier. Wählen Sie einen schattigen, kalten Platz im Freien, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Auch bei niedrigen Außentemperaturen kann die Sonne noch einen merklichen Temperaturanstieg verursachen, der Ihre Lebensmittel verderben könnte.

Abtauen lassen

Schalten Sie den Kühlschrank aus und lassen Sie die Eisschichten im Inneren des Gefrierschranks schmelzen. Um den Vorgang zu beschleunigen, können Sie eine Schüssel mit heißem Wasser in das Eisfach stellen und die Tür schließen.

Reinigung

Fangen Sie das Tauwasser mit Handtüchern oder Lappen auf. Zur Sicherheit können Sie auch eine Pfanne oder eine Auflaufform ins Gefrierfach stellen, um das Wasser aufzufangen. Wenn das Eis abgeschmolzen ist, können Sie die Abtaufläche und das gesamte Innenleben des Geräts mit einem feuchten Tuch abwischen, um Rückstände zu entfernen.

Im Winter lassen sich also gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sie schaffen Platz im Gefrierschrank, die Lebensmittel bleiben durch die Außentemperaturen sicher und frisch, und Ihr Kühlschrank benötigt weniger Strom.