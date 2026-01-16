Der Jalousien-Trick: So senken Sie Ihre Heizkosten im Winter!

Der eisige Winter lässt uns keine Wahl: Die Heizung muss wieder auf Hochtouren laufen. Doch das hat seinen Preis: saftige Heizkosten! Aber keine Sorge, mit dem cleveren Jalousien-Trick können Sie ordentlich Heizkosten sparen, ohne frieren zu müssen.

Im Winter schießen die Heizkosten schnell in die Höhe und das schmerzt im Geldbeutel. Kein Wunder, dass wir ständig nach Möglichkeiten suchen, die Kosten zu senken. Ein cleverer Trick: der gezielte Einsatz von Rollläden! Sie sind nicht nur ein praktisches Mittel, um neugierige Blicke draußen zu halten, sondern auch besonders effektiv, um ordentlich Energie zu sparen.

Hohe Heizkosten durch Wärmeverlust

© Getty Images

Kaum ein anderes Element im Haus sorgt im Winter für so viel Wärmeverlust wie die Fenster. Besonders alte oder schlecht isolierte Fenster lassen die wertvolle Heizwärme unbemerkt nach draußen entweichen. Die Folge: Ihre Heizung muss härter arbeiten, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und das führt zu höheren Energiekosten. Doch keine Sorge, der Jalousien-Trick hilft!

So funktioniert der Jalousien-Trick

Wenn Sie Ihre Jalousien abends schließen, können Sie den Wärmeverlust um satte 20 Prozent verringern und das ist eine beachtliche Einsparung! Schließen Sie die Rollläden, entsteht zwischen der Fensterfläche und dem Rollladen eine isolierende Luftschicht, die die Wärme im Raum hält, wie eine Thermoskanne. Die Wärme bleibt im Raum und die Heizung muss weniger Energie aufwenden, um die Temperatur zu halten.Moderne Rollläden sind sogar mit kleinen Luftkammern versehen, die eine zusätzliche isolierende Wirkung entfalten und den Raum noch effizienter wärmen.

Das sollten Sie beachten

© Getty Images

Damit der Trick wirklich funktioniert, müssen Sie ein paar Regeln beachten:

Schließen Sie die Rollläden frühzeitig

Schon bei Einbruch der Dunkelheit ist es Zeit, die Jalousien runterzufahren. Wer zu spät handelt, verliert wertvolle Wärme.

Lamellen richtig schließen

Achten Sie darauf, dass die Lamellen komplett dicht sind. Jede Ritze, durch die Kaltluft strömt, lässt die Heizung härter arbeiten.

Alle Fenster berücksichtigen

Nicht nur im Schlafzimmer sollten Sie die Jalousien und Rollläden schließen. Auch in den anderen Zimmern gilt: Rollläden runter! Der Kältefluss aus dem Flur oder angrenzenden Zimmern kann ansonsten Ihre Heizkosten in die Höhe treiben.

Auch Vorhänge helfen

Auch Vorhänge können helfen, den Wärmeverlust zu verringern, sie sind jedoch nicht ganz so effektiv wie Rollläden. Vorhänge bieten zwar eine zusätzliche Barriere gegen Kälte, jedoch schließen sie nicht immer dicht ab. Besonders kritisch ist es, wenn der Vorhang halb vor einem Heizkörper hängt, da er die abgestrahlte Wärme blockiert und im schlimmsten Fall sogar eine Art „Wärme-Stau“ erzeugt.