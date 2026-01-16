Nicht wegwerfen! So nutzen Sie alte Teebeutel clever weiter

Gebrauchte Teebeutel müssen nicht sofort in den Müll! Von müden Augen über Pflanzenpflege bis hin zu Geruchskillern - die kleinen Alleskönner sind überraschend vielseitig.

Wer kennt es nicht: Der Tee ist aufgegossen, genossen und der Beutel landet direkt im Müll. Dabei können gebrauchte Teebeutel noch so einiges und zwar weit über die Teetasse hinaus. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die kleinen Alleskönner clever wiederverwenden können.

So können Sie gebrauchte Teebeutel noch verwenden

© Getty Images

1. Für müde Augen

Ein Klassiker: Abgekühlte Teebeutel auf die Augen legen. Schwarzer Tee oder Kamille beruhigen gereizte Augen, reduzieren Schwellungen und Augenringe. Einfach 10-15 Minuten entspannen und wirken lassen.

2. Hautpflege und kleine Wunden

Grüner Tee ist voll von Antioxidantien. Ein auf die Haut gelegter Beutel kann Rötungen mindern, leichte Sonnenbrände lindern oder sogar kleine Schnittwunden beruhigen. Sauberer Beutel, saubere Haut – fertig.

3. Pflanzendünger und Bodenverbesserung

Tee enthält Nährstoffe wie Stickstoff und kann als natürlicher Dünger für Zimmerpflanzen dienen. Einfach den abgekühlten Teebeutel leicht aufreißen und die trockenen Reste in die Blumenerde mischen. Ihre Pflanzen freuen sich!

© Getty Images

4. Haushaltshelfer gegen Gerüche

Gebrauchte, getrocknete Teebeutel können unangenehme Gerüche absorbieren. Stellen Sie sie in Schuhe, den Kühlschrank oder den Mülleimer.

5. Geschirr und Oberflächen polieren

Schwarzer Tee kann sogar beim Putzen helfen. Einfach die feuchten Teebeutel zum Polieren von Holzmöbeln verwenden - sie bringen Glanz und entfernen Staub sanft.

Gebrauchte Teebeutel sind also kleine Allrounder im Alltag.