14.3.2026 - 20.3.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (14.3.2026 - 20.3.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Seien Sie ein bisschen selbstkritischer und zeigen Sie mehr Verständnis für Ihr Gegenüber. Wenn Sie einfühlsam sind, sind Sie bestimmt willkommen.
- Gesundheit: Bis Mittwoch haben Sie besonders viel Energie. Für Ihre Schönheit sind Donnerstag und Freitag ideal.
- Beruf: Verhandlungen am Dienstag und Mittwoch, Finanzielles ab Donnerstag sehr sorgfältig klären!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Seien Sie bis Montag geduldiger und toleranter! Ab Dienstag steigt das Liebesbarometer wieder an. Dann sollten Sie aber auch mehr Initiative zeigen.
- Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag. Ab Dienstag wäre es sinnvoll, wenn Sie besser auf Ihre Ernährung achten.
- Beruf: Zurückhaltung am Montag! Ab Dienstag laufen Gespräche und Verhandlungen wesentlich besser.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Sehr gute Karten am Sonntag und Montag. Wenn Sie Ihre Chancen nicht trüben wollen, sollten Sie sich am Dienstag und Mittwoch in Zurückhaltung üben.
- Gesundheit: Am Dienstag und Mittwoch sollten Sie in jeder Hinsicht vorsichtiger sein und auch Ihre Nerven schonen.
- Beruf: Klären Sie wichtige Fragen gleich am Montag oder warten Sie damit noch bis Donnerstag zu.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Halten Sie sich mit Ihren Erwartungen lieber zurück und drängen Sie nicht, dann können Sie Ihre Chancen am Dienstag und Mittwoch deutlich verbessern.
- Gesundheit: Verausgaben Sie sich bis Mitte der Woche nicht zu sehr, Sie werden ab Donnerstag Reserven brauchen!
- Beruf: Für Ihre Ideen und Initiativen sind Dienstag und Mittwoch gute Tage. Aber sorgsam planen!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Geduld ist das Erfolgsrezept der Woche. Je mehr Verständnis Sie für Ihr Gegenüber aufbringen können, desto besser stehen Ihre Chancen ab Donnerstag.
- Gesundheit: Viel gelassener und entspannter bis Mittwoch. Sehr gute Tage für Ihre Schönheitspflege ab Donnerstag.
- Beruf: Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage. Da sollten Sie auch finanzielle Fragen klären.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Es könnte eine ziemlich turbulente Woche werden. Lassen Sie sich am Dienstag und Mittwoch nur nicht zu impulsiven Reaktionen provozieren! Cool bleiben!
- Gesundheit: Sie brauchen unbedingt mehr Ruhe und Entspannung. Vorsichtiger jedenfalls am Dienstag und Mittwoch!
- Beruf: Seien Sie diplomatisch und hören Sie auf andere! Eigensinn führt sicher nicht zum Erfolg.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Bis Montag fliegen Ihnen sicher Sympathien zu. Gehen Sie damit aber realistisch und vernünftig um, sonst folgt schon am Donnerstag die Enttäuschung.
- Gesundheit: Gönnen Sie sich mehr Muße und nehmen Sie auch viel Zeit für Ihre Schönheit, speziell ab Donnerstag!
- Beruf: In finanziellen Fragen ist wirklich Vorsicht geboten. Fahren Sie einen strikten Sparkurs!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Bis Montag einfach nur gelassen abwarten! Ab Mittwoch wendet sich das Blatt wieder, dann sind Sie umso heißer begehrt. Leidenschaft liegt in der Luft.
- Gesundheit: Seien Sie bis Montag ein wenig vorsichtiger! Ab Dienstag sind Sie wieder ein absolutes Energiebündel.
- Beruf: Warten Sie bis Dienstag oder Mittwoch zu! Da sind Sie mit Ihren Argumenten auf Erfolgskurs.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Immer mit der Ruhe bis Mittwoch, um in kein Fettnäpfchen zu treten! Wer sich bis dahin in Geduld übt, wird dafür ab Donnerstag umso reicher belohnt.
- Gesundheit: Ihre Nerven sind derzeit Ihre größte Schwachstelle. Verordnen Sie sich daher mehr Entspannungspausen!
- Beruf: Legen Sie wichtige Termine möglichst auf Donnerstag und Freitag. Das sind Ihre Erfolgstage.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Nutzen Sie bis Mittwoch die Chance auf versöhnliche Aussprachen! Andernfalls könnten sich Probleme und Krisen ab Donnerstag wieder ernsthaft zuspitzen.
- Gesundheit: Bis Mittwoch ist alles im grünen Bereich. Schalten Sie aber am Donnerstag und Freitag lieber zurück!
- Beruf: Nicht streiten! Gesprächsbereitschaft ist derzeit die wichtigste und wirksamste Strategie.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Genießen Sie Ihr kleines Liebeshoch bis Montag. Ab Dienstag kommt es wieder auf Empathie und Feingefühl an. Ganz heiß könnte es ab Donnerstag werden.
- Gesundheit: Alles, das Ruhe und die innere Balance fördert, tut Ihnen sicher gut. Probieren Sie es mal mit Yoga!
- Beruf: Vorstellungstermine am besten gleich am Montag. Bankgespräche für Donnerstag vereinbaren.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Freuen Sie sich auf Dienstag und Mittwoch. Da sind Sie sicher wieder heiß begehrt. Ab Donnerstag sollten Sie aber mehr Entschlossenheit an den Tag legen.
- Gesundheit: Mit steigendem Energielevel nimmt auch der Stress zu. Teilen Sie sich Ihre Kräfte ökonomisch ein!
- Beruf: Wenn Sie wollen, dass man auf Sie hört, müssen Sie sich schon etwas energischer engagieren.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90