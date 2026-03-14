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14.3.2026 - 20.3.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

14.3.2026 - 20.3.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

14.03.26, 00:00
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Ihr MADONNA-Horoskop (14.3.2026 - 20.3.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Seien Sie ein bisschen selbstkritischer und zeigen Sie mehr Verständnis für Ihr Gegenüber. Wenn Sie einfühlsam sind, sind Sie bestimmt willkommen.
  • Gesundheit: Bis Mittwoch haben Sie besonders viel Energie. Für Ihre Schönheit sind Donnerstag und Freitag ideal.
  • Beruf: Verhandlungen am Dienstag und Mittwoch, Finanzielles ab Donnerstag sehr sorgfältig klären!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Seien Sie bis Montag geduldiger und toleranter! Ab Dienstag steigt das Liebesbarometer wieder an. Dann sollten Sie aber auch mehr Initiative zeigen.
  • Gesundheit: Schonen Sie sich bis Montag. Ab Dienstag wäre es sinnvoll, wenn Sie besser auf Ihre Ernährung achten.
  • Beruf: Zurückhaltung am Montag! Ab Dienstag laufen Gespräche und Verhandlungen wesentlich besser.

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Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Sehr gute Karten am Sonntag und Montag. Wenn Sie Ihre Chancen nicht trüben wollen, sollten Sie sich am Dienstag und Mittwoch in Zurückhaltung üben.
  • Gesundheit: Am Dienstag und Mittwoch sollten Sie in jeder Hinsicht vorsichtiger sein und auch Ihre Nerven schonen.
  • Beruf: Klären Sie wichtige Fragen gleich am Montag oder warten Sie damit noch bis Donnerstag zu.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Halten Sie sich mit Ihren Erwartungen lieber zurück und drängen Sie nicht, dann können Sie Ihre Chancen am Dienstag und Mittwoch deutlich verbessern.
  • Gesundheit: Verausgaben Sie sich bis Mitte der Woche nicht zu sehr, Sie werden ab Donnerstag Reserven brauchen!
  • Beruf: Für Ihre Ideen und Initiativen sind Dienstag und Mittwoch gute Tage. Aber sorgsam planen!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Geduld ist das Erfolgsrezept der Woche. Je mehr Verständnis Sie für Ihr Gegenüber aufbringen können, desto besser stehen Ihre Chancen ab Donnerstag.
  • Gesundheit: Viel gelassener und entspannter bis Mittwoch. Sehr gute Tage für Ihre Schönheitspflege ab Donnerstag.
  • Beruf: Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage. Da sollten Sie auch finanzielle Fragen klären.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Es könnte eine ziemlich turbulente Woche werden. Lassen Sie sich am Dienstag und Mittwoch nur nicht zu impulsiven Reaktionen provozieren! Cool bleiben!
  • Gesundheit: Sie brauchen unbedingt mehr Ruhe und Entspannung. Vorsichtiger jedenfalls am Dienstag und Mittwoch!
  • Beruf: Seien Sie diplomatisch und hören Sie auf andere! Eigensinn führt sicher nicht zum Erfolg.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Bis Montag fliegen Ihnen sicher Sympathien zu. Gehen Sie damit aber realistisch und vernünftig um, sonst folgt schon am Donnerstag die Enttäuschung.
  • Gesundheit: Gönnen Sie sich mehr Muße und nehmen Sie auch viel Zeit für Ihre Schönheit, speziell ab Donnerstag!
  • Beruf: In finanziellen Fragen ist wirklich Vorsicht geboten. Fahren Sie einen strikten Sparkurs!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Bis Montag einfach nur gelassen abwarten! Ab Mittwoch wendet sich das Blatt wieder, dann sind Sie umso heißer begehrt. Leidenschaft liegt in der Luft.
  • Gesundheit: Seien Sie bis Montag ein wenig vorsichtiger! Ab Dienstag sind Sie wieder ein absolutes Energiebündel.
  • Beruf: Warten Sie bis Dienstag oder Mittwoch zu! Da sind Sie mit Ihren Argumenten auf Erfolgskurs.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Immer mit der Ruhe bis Mittwoch, um in kein Fettnäpfchen zu treten! Wer sich bis dahin in Geduld übt, wird dafür ab Donnerstag umso reicher belohnt.
  • Gesundheit: Ihre Nerven sind derzeit Ihre größte Schwachstelle. Verordnen Sie sich daher mehr Entspannungspausen!
  • Beruf: Legen Sie wichtige Termine möglichst auf Donnerstag und Freitag. Das sind Ihre Erfolgstage.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Nutzen Sie bis Mittwoch die Chance auf versöhnliche Aussprachen! Andernfalls könnten sich Probleme und Krisen ab Donnerstag wieder ernsthaft zuspitzen.
  • Gesundheit: Bis Mittwoch ist alles im grünen Bereich. Schalten Sie aber am Donnerstag und Freitag lieber zurück!
  • Beruf: Nicht streiten! Gesprächsbereitschaft ist derzeit die wichtigste und wirksamste Strategie.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Genießen Sie Ihr kleines Liebeshoch bis Montag. Ab Dienstag kommt es wieder auf Empathie und Feingefühl an. Ganz heiß könnte es ab Donnerstag werden.
  • Gesundheit: Alles, das Ruhe und die innere Balance fördert, tut Ihnen sicher gut. Probieren Sie es mal mit Yoga!
  • Beruf: Vorstellungstermine am besten gleich am Montag. Bankgespräche für Donnerstag vereinbaren.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Freuen Sie sich auf Dienstag und Mittwoch. Da sind Sie sicher wieder heiß begehrt. Ab Donnerstag sollten Sie aber mehr Entschlossenheit an den Tag legen.
  • Gesundheit: Mit steigendem Energielevel nimmt auch der Stress zu. Teilen Sie sich Ihre Kräfte ökonomisch ein!
  • Beruf: Wenn Sie wollen, dass man auf Sie hört, müssen Sie sich schon etwas energischer engagieren. 

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

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