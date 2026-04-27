Mallorca in der Nebensaison: Die schönsten Traumhotels auf der Baleareninsel

Der Slogan „Malle ist nur einmal im Jahr“ dröhnt im Sommer durch die Clubs und Bars der Schinkenstraße. Doch wer die Insel wirklich verstehen will, kommt dann, wenn die Bässe verstummen.

Wer jetzt in Palma landet, den empfängt kein dröhnender Bass, sondern das sanfte Klappern der Kaffeetassen in den Gassen des Viertels Santa Catalina und der betörende Duft von Orangenblüten, der aus dem Tal von Sóller weht. Die Insel erstrahlt in der Nebensaison zu einem Ort, den die Hochsommer-Gäste kaum wiedererkennen würden.

Mallorca in der Nebensaison erleben

Wanderparadies

Während die Wanderwege rund um das Kloster Lluc im Sommer oft zur Belastungsprobe für Mensch und Material werden, gehört die schroffe Bergwelt nun den Individualisten. Man kann stundenlang über die Trockensteinmauern der „Ruta de Pedra en Sec“ wandern, ohne einer Menschenseele zu begegnen – höchstens ein paar verwilderten Ziegen, die neugierig hinter den Felsen hervorschauen.

© Getty Images

Strände ohne Trubel

Auch die berühmten Buchten wie die Cala Pi oder die Caló des Moro, die im Juli oft an ein überfülltes Freibad erinnern, wirken Ende April wie unentdeckte Paradiese. Das Wasser ist zwar noch erfrischend kühl, doch für ein Picknick im weichen Sand bieten sich die milden Temperaturen perfekt an.

Es ist, als hätte die Insel zu sich selbst zurückgefunden. Wer durch die Markthalle von L’Olivar schlendert, teilt sich den Raum nicht mit Strömen von Tagestouristen, sondern mit den Fischern, die fachmännisch ihren morgendlichen Fang begutachten. Hier offenbart sich ein Mallorca, das weit über die üblichen Klischees hinausreicht. Wer der Insel nur zur Hochsaison begegnet, dem bleibt ihr wahrer Zauber verborgen.

Hoteltipps auf Mallorca

Hotel Espléndido, Puerto de Soller

Das wird geboten: An der malerischen Hufeisenbucht von Port de Sóller gelegen, zelebriert das Hotel Espléndido die perfekte Symbiose aus nostalgischem 50er-Jahre-Flair und modernem Design. Das Haus empfängt seine Gäste direkt an der autofreien Uferpromenade und bietet einen Rückzugsort, der ebenso stylish wie gemütlich ist. Kulinarisch setzt das Espléndido auf Vielfalt.

Im Bistro „Davant la Mar“ genießen Gäste mediterrane Klassiker und Tapas direkt an der Strandpromenade. Wer es sommerlich-exotisch mag, findet im Pop-up-Restaurant „Umi-bé“ asiatische Fusion-Küche, während die Pool-Bar leichte Snacks für zwischendurch bereithält. Für tiefe Entspannung sorgt der hoteleigene Spa-Bereich. Neben einem Türkischen Bad, einer finnischen Sauna und einem Indoor-Jacuzzi mit Wasserbetten können Gäste aus einem breiten Angebot an Massagen und Schönheitsbehandlungen wählen.

Preis: Doppelzimmer ab 295 Euro pro Nacht

Info: esplendidohotel.com

Hotel Partixol, Palma de Mallorca

Das wird geboten: Das Haus besticht durch ein einzigartiges Design-Konzept, das kühle skandinavische Schlichtheit meisterhaft mit den warmen, leuchtenden Farben des Mittelmeers verbindet. Direkt am Hafen gelegen, bietet es jene seltene Mischung aus maritimem Rückzugsort und urbaner Nähe, wobei die Kathedrale von Palma nur einen entspannten Spaziergang entfernt liegt.

Wer Entspannung sucht, findet diese im gut ausgestatteten Spa-Bereich. Neben einer Sauna und speziellen Duschzyklen bietet das Hotel eine breite Palette an Massagen und Schönheitsbehandlungen in zwei Behandlungsräumen an. Für die aktive Erholung stehen ein „Mini Gym“ sowie ein Salzwasser-Außenpool bereit.

Preis: Doppelzimmer ab 355 Euro pro Nacht

Info: portixol.com

Hotel Son Bunyola, Serra de Tramuntana

Das wird geboten: Eingebettet in das UNESCO-Weltkulturerbe der Serra de Tramuntana erstreckt sich das private Anwesen Son Bunyola auf Mallorca auf über 325 Hektar spektakulärer Landschaft. Umgeben von Weinbergen, Mandelbäumen, Olivenhainen und duftenden Zitrusgewächsen, bietet das edle Boutiquehotel einen unvergleichlichen Blick auf die Mittelmeerküste.

Herzstück der Anlage ist eine Finca aus dem 16. Jahrhundert, die nach einer langen, sehr sensiblen Renovierung ein neues Kapitel als Luxusrefugium aufschlägt. In den 27 eleganten Zimmern und Suiten sowie drei freistehenden Luxusvillen verschmelzen historische Steinbögen, kunstvolle Holzarbeiten und traditionelles Schmiedeeisen harmonisch mit zeitgenössischem Design. Ein lebendiges Zeugnis der Inselgeschichte, das seinen ursprünglichen Charme bewahrt hat und gleichzeitig puren Luxus bietet.

Preis: Doppelzimmer ab 800 Euro pro Nacht

Info: virginlimitededition.com/son-bunyola

Wer Mallorca in der Nebensaison besucht, entdeckt ein unberührtes Paradies.