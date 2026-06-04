Griechenland für Design-Verliebte: Die stylischsten Hotels

Exquisite, stylische Unterkünfte mit atemberaubenden Ausblicken aufs Meer – von diesen Hellas-Häusern werden Sie noch lange schwärmen!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Landschaftliche Schönheit und Sonne satt, verbunden mit reicher Kultur – nicht umsonst ist Griechenland beständig eines der liebsten Sommerurlaubsländer von Herrn und Frau Österreicher. Wer viel Wert auf Stil und Komfort legt und an den schönsten Plätzen von Hellas Urlaub machen möchte – wir hätten da ein paar Ideen...

Ella Resorts

Adults-Only-Resort Elissa © Ella Resorts

Trotz unterschiedlicher Konzepte (Adults-Only und family-friendly) gibt es in den Ella Resorts eine gemeinsame Linie: Ultrasorglos, alles inklusive, lässiges Design, und dabei ganz im Sinne von Roée – dem Zustand, in dem alles ganz leicht und unkompliziert von der Hand geht. Den Anfang bilden das Adults-Only Elissa und das familienfreundliche Helea Lifestyle Beach Resort auf Rhodos. Mit Aquapark und 15 Außenpools ist für genügend Erfrischung an sommerlichen Tagen gesorgt. Das Álkyna Lifestyle Beach Resort auf Korfu hat im Mai 2025 eröffnet. Und das Rocrita Lifestyle Beach Resort feierte seine Eröffnung am 27. März. Es ist das erste Resort auf Kreta. www.ellaresorts.com

Grecotel Iconic Collection

Amirandes auf Kreta © Grecotel Iconic Collection

Griechenland hat viele Gesichter – und genau diese Vielfalt vereint die Grecotel Iconic Collection. Sechs außergewöhnliche Häuser, verteilt von Kreta über die Athener Riviera bis auf die Peloponnes und nach Korfu, erzählen von Mythologie und Moderne, von Tempelarchitektur und Boutique-Charme, von Rückzugsorten am Meer und stilvollen Refugien mit Geschichte. Ein besonderes Refugium zum Verlieben wie aus einem Mamma Mia-Film: Das Caramel Boutique Resort auf Kreta, das direkt am Strand von Rethymnon liegt. www.grecotel.com/the-iconic-collection

Myconian Collection

Myconian Kyma Pool © Myconian Collection

Abseits der bekannten Partyszene offenbart Mykonos eine ruhigere, authentische Seite, die sich auch in den 14 Häusern der Myconian Collection widerspiegelt. Das Familienunternehmen in dritter Generation erstreckt sich von geschützten Buchten bis zu den Hügeln oberhalb der Stadt und pflegt mit viel Gespür die Geschichte und Werte der Kykladen. So ist das Design des Myconian Sunrise eine Reminiszenz an die 1970er Jahre und spielt mit den Formen und Farben der Ära, die Mykonos berühmt gemacht hat. Hoch über der Stadt thront das Myconian Korali, das für kulinarische Höhepunkte sorgt. Im Baos Fine Dining Restaurant stehen Neuinterpretationen der griechischen Küche auf der Karte – gepaart mit einem Blick auf Meer und Windmühlen. www.myconiancollection.gr

One&Only

One&Only Aesthesis © One&Only Aesthesis

Zwei außergewöhnliche Resorts, zwei Facetten des modernen Griechenlands: Mit dem One&Only Kéa Island und dem One&Only Aesthesis an der Athener Riviera definiert die Marke luxuriöse Auszeiten zwischen ursprünglicher Inselnatur und stilvoller Küsteneleganz neu. Nur 45 Minuten per Schnellboot von Athen entfernt, empfängt das One&Only Kéa Island seine Gäste an einem der schönsten Strände der Kykladischen Inseln. Hoch über dem Meer auf den Klippen gelegen, vereint das Resort spektakuläre Ausblicke mit absoluter Privatsphäre. An der Küste von Glyfada gilt One&Only Aesthesis als neue Ikone der Athener Riviera. Das Resort verbindet entspannte Seaside-Eleganz mit dem glamourösen Lebensgefühl der 1960er. www.oneandonlyresorts.com/de

AMOH, a Luxury Collection Resort

© AMOH, a Luxury Collection Resort

Mit dem AMOH, a Luxury Collection Resort, Rhodes entstand auf Rhodos ein neues Luxusrefugium, das den Charakter der Insel auf elegante Weise aufgreift. Das brandneue Refugium liegt auf einer privaten Halbinsel nahe Lindos, eingebettet in eine eindrucksvolle Landschaft mit einem alten Steinbruch und Olivenhainen, und bietet einen freien Blick auf die Ägäis. Mit 197 Zimmern und Suiten, zwei privaten Sandstränden, acht Restaurants und Bars sowie einem Spa-Konzept, das Natur, Bewegung und Erholung verbindet, positioniert sich das Resort als stilvoller Rückzugsort. amoh.com