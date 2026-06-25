Rooftop-Heaven: Münchens schönste Perspektive

Das Mandarin Oriental München zählt zu den exklusivsten Adressen der bayerischen Landeshauptstadt.

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Wer München stilvoll erleben möchte, kommt am Mandarin Oriental kaum vorbei. Mitten in der historischen Altstadt gelegen, verbindet das luxuriöse Fünf-Sterne-Hotel internationalen Glamour mit bayerischer Gastfreundschaft und zählt seit Jahren zu den exklusivsten Adressen der Stadt. Bereits beim Betreten des Hauses spürt man die besondere Atmosphäre: elegante Interieurs, erstklassiger Service und eine entspannte Luxus-Attitüde, die niemals aufgesetzt wirkt. Die stilvoll gestalteten Zimmer und Suiten bieten höchsten Komfort und einen Rückzugsort mitten im pulsierenden Zentrum Münchens. Von hier aus lassen sich die schönsten Sehenswürdigkeiten, luxuriöse Boutiquen und kulturelle Hotspots bequem zu Fuß entdecken.

Zimmer. Die hellen Suiten laden zum Wohlfühlen ein. © Mandarin Oriental Munich

Schönstes Rooftop

Ein absolutes Highlight ist die spektakuläre Rooftop-Terrasse des Hotels. Hoch über den Dächern der Stadt genießen Gäste einen einzigartigen Blick auf die Frauenkirche, die Altstadt und bei klarer Sicht sogar bis zu den Alpen. Der elegante Poolbereich, stilvolle Lounges und die entspannte Atmosphäre machen die Terrasse besonders in den Sommermonaten zu einem der begehrtesten Treffpunkte Münchens. Ob zum Sundowner oder für einen entspannten Nachmittag über den Dächern der Stadt – hier zeigt sich München von seiner schönsten Seite.

Top-Kulinarik: Matsuhisa Munich

Matsuhisa. Eines der Highlights des Hotels, das Sushi Restaurant Matsuhisa. © Oriental Mandarin

Auch kulinarisch begeistert das Mandarin Oriental auf höchstem Niveau. Besonders das mehrfach ausgezeichnete Matsuhisa Munich von Starkoch Nobu Matsuhisa gilt als Hotspot für Feinschmecker. Die innovative Kombination aus japanischer und peruanischer Küche hat längst Kultstatus erreicht. Signature-Gerichte wie Black Cod Miso, frisches Sushi und kreative Sashimi-Kreationen ziehen Gourmets aus aller Welt an und machen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Das Mandarin Oriental München vereint urbanen Luxus, exzellente Kulinarik und eine der schönsten Dachterrassen Deutschlands. Ein Ort, an dem man die Stadt aus einer völlig neuen Perspektive erlebt – stilvoll, entspannt und unvergesslich. Für Hotelgäste ist es ein besonderes Wohnerlebnis, doch auch Restaurant- und Bargäste haben die Möglichkeit, in einen der schönsten Plätze der Stadt einzutauchen und das einzigartige Ambiente zu genießen.