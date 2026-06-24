Caorle: Perle der Adria

An der oberen Adria, nahe Venedig, liegt ein Ort, der das Herz Italiens atmet. Caorle – klein, authentisch und voller Überraschungen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Altstadt von Caorle ist wunderschön. Enge Gassen schlängeln sich zwischen bunten, pastellfarbenen Häusern. Wäsche leuchtet zwischen den Fassaden, Geranien leuchten in sattem Rot. Auf der Piazza Vescovado, dem Herzen der Stadt, erhebt sich der Dom mit seinem seltenen zylindrischen Glockenturm: ein Zeuge der reichen Geschichte Italiens aus dem 11. Jahrhundert. Ein Spazierweg führt auf einer Mauer aus der Altstadt am Meer entlang – hin zur Wallfahrtskirche Madonna dell‘Angelo. Die Legende erzählt von Fischern, die eine hölzerne Madonna mit Kind aus den Fluten zogen. Bis heute ist sie Schutzpatronin der Fischer. Am Weg entlang bietet die Seemauer Scogliera Viva ein Freilichtmuseum – zu sehen sind beeindruckende Skulpturen, gehauen in Euganeischen Trachyt (ein Vulkangestein). Gesichter, Instrumente, Arme verschmelzen mit Meer und Fels.

Madonna dell‘Angelo. Am Ende des Oststrands, kurz vor Kunstmauer und Weststrand, ist die Wallfahrtskirche. © Cavallino Bianco Caorle

18 Kilometer goldener Sand

Caorles Küste erstreckt sich über 18 Kilometer. Der Spiaggia di Levante (Oststrand) fällt flach ins Meer ab. Das ist ideal für Familien mit kleinen Kindern. Kristallklares Wasser, zahllose Fische direkt vor der Küste. Der Spiaggia di Ponente (Weststrand) ist tiefer, perfekt für Schwimmer, mit sechs schwimmenden Plattformen auf dem Meer.

Das neue Cavallino Bianco – Familienzeit neu gedacht

© Cavallino Bianco Caorle

Direkt am Oststrand, nur wenige Schritte von der Madonna dell‘Angelo entfernt, eröffnete am 1. Mai 2026 das Familienluxushotel Cavallino Bianco Caorle – Venezia. Das 5-Sterne-Hotel direkt am Meer schafft eine Balance zwischen gemeinsamen Erlebnissen und persönlichen Rückzugsorten. Während Kinder im Lino Land auf 750 Quadratmetern mit Indoor- und Outdoorbereichen, Kreativworkshops und Abend-Animation auf Entdeckungsreise gehen, finden Eltern ihre Ruhe. Über 4.000 Quadratmeter Wellnessfläche bieten Saunen, Dampfbäder und großzügige Ruhebereiche. Highlight ist der Adults-only Rooftop mit Infinity Sky Pool – mit Blick auf Pinienwald und Meer. "Die Entscheidung, bestimmte Bereiche ausschließlich Erwachsenen vorzubehalten, ist kein Luxus, sondern bewusst gewählt", sagt Hotelchef Ralph A. Riffeser. "Raum für Regeneration – ohne auf die Freude des gemeinsamen Familienurlaubs zu verzichten." Buchen kann man im Luxushotel nur als Familienverband, ein Kind (bis 16 Jahren) muss mindestens dabei sein. Die Stammgäste kommen immer wieder, sagt Riffeser. Einmal gebucht, darf man immer wieder kommen. Und viele tun das! Nach dem Hotel, das am Ende des Oststrands liegt, beginnt die Lagune von Caorle mit den malerischen Fischerhütten (Casoni). Ein Naturparadies, das zu Erkundungen einlädt. https://www.cavallino-bianco.com/de

"Caorle lebt"

Im Fischereihafen pulsiert das Leben. Die Küche Caorles feiert den Fang des Tages: Broeto (Fischeintopf), Sarde in Saor (marinierte Sardinen) oder Fischrisotto – begleitet von einem Glas Lison oder Pinot Grigio. Im September lockt das Fischfest von Caorle mit Tausenden Besuchern. Zu Karneval verwandelt sich die Altstadt in "Caorle in Maschera" mit farbenprächtigen Umzügen. "Caorle lebt", sagt der Hotelchef. "Hier ist wirklich etwas los." Caorle – das ist italienischer Flair in Reinform. Hier gibt es Ruhe, Pracht und Naturwunder. Caorle ist ein Ort zum Ankommen und Entspannen.