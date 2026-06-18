Das ist Europas schönster Strand: Kaum jemand würde auf dieses Land tippen

Wenn es um die schönsten Strände geht, landen meistens die Klassiker aus Italien, Griechenland, Spanien oder Kroatien ganz oben auf dem Treppchen. Doch ein neues Ranking setzt nun einen überraschenden Geheimtipp auf den Spitzenplatz.

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Was macht den perfekten Strand aus? Das Vergleichsportal Quotezone hat die Antwort geliefert und für seinen "European Beach Index" zehn europäische Top-Destinationen analysiert. Neben den Temperaturen und der Nähe zum Flughafen flossen auch die Kosten für Unterkünfte und Getränke sowie die Fünf-Sterne-Bewertungen der Urlauber in das Ranking ein. Das erfreuliche Ergebnis: Ein Traumurlaub am Meer muss kein Vermögen kosten.

Das ist Europas schönster Strand

Weder Sardinien noch Kreta oder die Algarve konnten die Krone an sich reißen. Der Gewinner des Rankings ist ein echter Geheimtipp an der Adriaküste: Der Mogren Beach in Budva in Montenegro.

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Wer den Mogren Beach besucht, versteht sofort, warum er die Konkurrenz in den Schatten stellt. Die malerische Bucht besteht eigentlich aus zwei Buchten, die durch einen kurzen Felsentunnel miteinander verbunden sind. Eingerahmt von dramatischen, mit Pinien bewachsenen Klippen und türkisfarbenem Wasser, versprüht der Strand echtes Karibik-Flair mitten in Europa.

Ein weiteres Plus: Er liegt nur einen kurzen Spaziergang an der Steilküste (vorbei an Budvas berühmter Ballerina-Statue) von der historischen Altstadt entfernt.

Günstiger Strandtag

Doch der Mogren Beach stiehlt der Konkurrenz nicht nur mit seiner paradiesischen Kulisse die Show. Was Montenegro auf Platz eins katapultiert hat, ist die Kombination aus Traumwetter (durchschnittlich 25,5 Grad im Juli) und Preisen, bei denen das Urlaubsherz höher schlägt.

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Während die Zweit- und Drittplatzierten des Rankings – der Nissi Beach auf Zypern und die Playa de Maspalomas auf Gran Canaria – zwar mit tollem Wetter punkten, greift man dort deutlich tiefer in die Tasche. Laut den Daten von Quotezone ist Budva die günstigste Destination für einen Dreitages-Trip (im Schnitt nur knapp über 225 Euro für die Unterkunft) und landet bei den Bierpreisen (unter 2 Euro) auf den vordersten Plätzen.

Die Top 10 der besten Strandreiseziele Europas

Mogren-Beach, Budva, Montenegro Nissi Beach, Ayia Napa, Zypern Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Spanien Strand von Irakli, Burgas, Bulgarien Strand von Elafonissi, Kreta, Griechenland Praia da Falésia, Algarve, Portugal Zlatni Rat, Brač, Kroatien Strand La Pelosa, Sardinien, Italien Bournemouth Beach, Bournemouth, England Plage de Palombaggia, Korsika, Frankreich

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