Diese Strandziele in Europa bleiben überraschend kühl

40 Grad im Schatten und selbst das Meer bringt keine Abkühlung mehr. Während die aktuelle Hitzewelle uns fest im Griff hat, suchen viele Urlauber nach echter Erfrischung. Zum Glück gibt es entlang Europas Küsten noch einige Orte, die Sonne, Meer und eine frische Brise statt drückender Hitze bieten.

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Der Trend geht weg von der drückenden Hitze des Südens hin zu Orten, die angenehme Temperaturen, frische Luft und trotzdem herrliche Strände bieten. Sie denken, Strandurlaub in Europa bedeutet automatisch Gluthitze? Weit gefehlt! Wir verraten fünf überraschende Strandziele in Europa, bei denen Sie Sonne und Meer genießen können, ohne ins Schwitzen zu geraten.

Die Smaragdküste der Bretagne, Frankreich

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Wer bei Frankreich nur an die überlaufene heiße Côte d'Azur denkt, verpasst eines der schönsten Küstengebiete Europas! Die Bretagne im Nordwesten Frankreichs punktet mit dramatischen Klippen, smaragdgrünem Wasser und puderweißen Sandstränden. Das Beste daran? Dank der stetigen, frischen Atlantikbrise klettern die Temperaturen hier im Hochsommer auf sehr angenehme durchschnittliche 20 bis 25 Grad.

Costa Verde & Galicien, Nordspanien

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Spanien im Hochsommer? Klingt eigentlich nach dem absoluten No-Go für Hitze-Flüchtlinge. Doch während der Süden bei über 40 Grad brütet, wartet der hohe Norden Spaniens mit einem fantastischen Kontrastprogramm auf. Die Küsten Galiciens und die Costa Verde rund um Asturien machen ihrem Namen alle Ehre. Hier weht der Atlantikwind, die Temperaturen pendeln sich zumeist bei sehr angenehmen 23 bis 26 Grad ein und wildromantische, weiße Sandstrände (wie jene auf den idyllischen Cíes-Inseln) erinnern verdächtig an die Karibik, nur eben mit absoluten Wohlfühl-Temperaturen.

Die Bohuslän-Küste, Schweden

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Skandinavien ist momentan das absolute Mekka der "Coolcation"-Bewegung. Besonders die schwedische Westküste (Bohuslän) ist ein nordischer Sommertraum. Die Küste ist ein Archipel aus tausenden glattgeschliffenen Granitinseln und malerischen, roten Fischerdörfern. In Orten wie Smögen oder Marstrand finden Sie kleine Buchten, tiefblaues Wasser und milde Sommertage. Bei durchschnittlich 20 bis 24 Grad lässt es sich hier wunderbar kajaken, sich in die Fluten stürzen (Achtung: das Wasser erfrischt ordentlich!) und im Anschluss fangfrische Krabben direkt am Hafen essen.

Sonneninsel Bornholm, Dänemark

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Dänemark mag nicht das erste Land sein, das einem bei einem klassischen "Badeurlaub" in den Sinn kommt, aber die Ostsee-Insel Bornholm ist ein wahres Strand-Paradies. Sie wird liebevoll "Sonneninsel" genannt, da sie mit besonders vielen Sonnenstunden gesegnet ist. Die Strände im Süden (wie Dueodde) bestehen aus so feinem, weißen Sand, dass er früher für Sanduhren verwendet wurde! Trotz der üppigen Sonne hält die Ostsee die Sommerluft auf wunderbar lauen 20 Grad. Ideal für entspannte Strandtage, Radtouren und Spaziergänge ohne jegliche Hitzschlag-Gefahr.

Madeira, Portugal

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Die beliebte Algarve kocht bei deutlich über 30 Grad? Tauschen Sie das Festland doch einfach gegen das „Hawaii Europas“! Madeira liegt im Atlantik und verfügt über ein einzigartiges, ganzjährig subtropisches Klima. Während das Mittelmeer glüht, überschreiten die Temperaturen auf der portugiesischen Vulkaninsel im Sommer fast nie die 27-Grad-Marke. Neben spektakulären Wanderwegen entlang alter Wasserkanäle bietet die Insel wunderschöne schwarze Vulkanstrände und faszinierende Meerwasserschwimmbecken aus erstarrter Lava. Hier gibt es Sommer-Feeling pur, ganz ohne unerträgliche Schwüle.