WSG vs. Altach: West-Duell um Rang zehn

Der Wunschzettel von WSG Tirol und SCR Altach vor dem Fußball-Bundesligamatch am Sonntag (14.30 Uhr) auf dem Innsbrucker Tivoli ist kein Geheimnis.

Wattens hofft im sechsten Heimspiel der Saison auf den ersten Sieg, Altach im dritten Match unter dem neuen Trainer Fabio Ingolitsch auf den ersten vollen Erfolg. Dem Sieger des Duells der punktegleichen Tabellennachbarn winkt am Sonntag (ab 14.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) Rang zehn und der Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

»Neue Energie entfacht«

Altach hat unter Ingolitsch eine unglückliche 1:2-Niederlage in Salzburg kassiert und gegen Austria Klagenfurt ein Unentschieden geholt. Viel Intensität und schnelles Spiel nach vorne sind das neue Markenzeichen der Vorarlberger. Jetzt sollen sich auch die Erfolge einstellen. "Seitdem wir mit dem neuen Coach arbeiten, ist eine Aufbruchstimmung da, eine neue Energie entfacht. Wir ziehen alle am selben Strang. Das merkt man auch am Platz. Früher oder später werden auch die Ergebnisse kommen", sagte Verteidiger Paul Koller nach dem 2:2 gegen die Kärntner bei Sky.

Die Tiroler haben im Oktober indes nur einen Punkt gesammelt und sind am Mittwoch im Cup (0:3 gegen Salzburg) ausgeschieden. "In Altach ist ein neuer Trainer am Werk und wir werden eine hochintensive, kompakte sowie konzentrierte Leistung brauchen. Ich bin guter Dinge, dass wenn wir diese Dinge schaffen, unser Spiel durchbringen können. Das haben wir bereits in Altach gesehen", erklärte WSG-Trainer Philipp Semlic.

Gugganig verletzungsbedingt out

Das erste Duell beim Saisonauftakt entschieden die Wattener im Ländle mit 2:1 für sich. Nun muss Semlic allerdings auf David Gugganig verzichten, der mit einem gebrochenen Schlüsselbein länger ausfallen wird. Auch die Doppelbelastung und die Erinnerungen an das letzte Duell am Tivoli könnte den Altachern entgegen kommen. Im Mai hatten die Vorarlberger in Innsbruck mit einem 1:0-Sieg den Klassenerhalt fixiert.

Mögliche Aufstellung:

WSG: Stejskal - Üstündag, Lawrence, Jaunegg - Ranacher, Taferner, Müller, Sulzbacher - Butler, Diarra, RiederAltach: Stojanovic - Ingolitsch, L. Gugganig, Koller, Lukacevic - Fadinger, Jäger, Demaku - Kameri - Gebauer, Fridrikas