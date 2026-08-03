Arula Chalets: Luxus und Ruhe am Arlberg

Die Arula Chalets in Lech verbinden luxuriöses Design, exzellente Kulinarik und wohltuende Stille zu einem der exklusivsten Rückzugsorte Österreichs.

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Ein Zuhause für die Seele

Es gibt besondere Orte, die schon durch ihr luxuriöses Erscheinungsbild sprachlos machen. Die wahre Seltenheit sind jedoch jene Plätze, deren größte Besonderheit man weder sehen noch fotografieren kann: idyllische Ruhe. Dort rückt der Stress des Alltags in weite Ferne, und das Leben scheint für ein paar kostbare Momente stillzustehen.

Wo stilvolles Interieur auf entspannte Geborgenheit trifft. © Matthias Stelzmüller

Entschleunigung auf höchstem Niveau

Die Arula Chalets am Arlberg vereinen beides und zählen nicht ohne Grund zu den exklusivsten Rückzugsorten Österreichs. Wer sich fragt, wohin Menschen reisen, deren Alltag von Verantwortung und permanentem Leistungsdruck geprägt ist, findet in Lech einen Ort, an dem Luxus nicht nur sichtbar, sondern vor allem spürbar wird.

Sommerzauber am Arlberg

Kräuterwanderung © Matthias Stelzmüller

Während die Region im Winter als Skiparadies weltbekannt ist, entfaltet der Sommer einen ganz eigenen Zauber, der die Wiesen in sattem Grün leuchten lässt, wie man es sonst nur von den schottischen Highlands kennt.

Wer sich auf den Wanderwegen verliert, hört vor allem eines: diese magische Stille. Nur das Plätschern eines Gebirgsbaches, das Rauschen des Waldes, das Singen der Vögel und das harmonische Läuten einiger Kuhglocken begleiten den Weg. Es ist eine Kulisse, die wie der Luxus des Chalets niemals aufdringlich wirkt und deshalb besonders in Erinnerung bleibt.

Zum MItnehmen. Elixier aus frisch gesammelten Kräutern von der Kräuterwanderung. © Matthias Stelzmüller

Ankommen und sofort entspannen

Schon die Ankunft offenbart den Charakter der kommenden Tage. Das Auto verschwindet genauso unauffällig wie das Gepäck, und wenige Augenblicke später offenbart sich das Wohnzimmer des Chalets.

Es ist kein Empfangsbereich im klassischen Sinn, sondern ein Raum, der sich sofort wie ein Zuhause anfühlt. Warme Materialien, offene Regale voller Bücher, ausgewählte Kunstwerke und unzählige liebevolle Details schaffen eine Atmosphäre, in der man unwillkürlich langsamer wird.

Ein echter Blickfang ist das Bild von Marilyn Monroe hinter dem Steinway-Flügel mit dem Schriftzug: "I don’t want to go to heaven, none of my friends are there." Fast paradox – und doch passt es zu einem Ort, der sich schon sehr nahe nach dem anfühlt, was man sich unter Himmel vorstellt.

Kulinarische Momente, bringen Menschen zusammen. © Stelzmüller

Gastfreundschaft mit Persönlichkeit

Hinter der Bar begrüßt Sommelier Patrick die Gäste mit einem raffiniert komponierten Welcome-Drink und kleinen Köstlichkeiten. Es ist einer dieser vielen Momente, in denen die Gastfreundschaft alles andere als inszeniert wirkt. Ein Gefühl, das sich durch den ganzen Aufenthalt bis zur Abreise zieht.

Vielfach ausgezeichnete Küche © Stelzmüller

Kulinarik auf höchstem Niveau

Die vielfach ausgezeichnete Küche unter der Führung von Viola Köngeter interpretiert regionale Zutaten auf höchstem Niveau und richtet jedes Menü nach den persönlichen Vorlieben der Gäste aus. Gegessen wird gemeinsam an einer langen Tafel mit Blick auf die Berge oder draußen auf der Terrasse, wo die Natur Teil des gedeckten Tisches wird.

Spa. 14 Meter Indoor-Pool und modernste Longevity -Einrichtungen wie Kältekammer. © Stelzmüller

Wellness, Longevity und neue Energie

Körper und Geist finden ihren Platz in morgendlichen Yoga-Einheiten, Qi Gong oder Kräuterwanderungen direkt vor der Haustür. Das Aktivprogramm geht nahtlos in Nachmittage voller Regeneration über.

Eine Klangtherapie lässt das Unterbewusstsein wandern, bevor der außergewöhnliche Spa-Bereich seine ganze Stärke entfaltet. Sauerstofftherapie, Kryosauna, Dampfbad, Sauna, Cold Plunge, Wasserbett und eine Salzgrotte zeigen eindrucksvoll, wie selbstverständlich das Thema Longevity heute fixer Bestandteil moderner Erholung geworden ist.

Das wahre Geheimnis der Arula Chalets

Dennoch sind es nicht nur die luxuriösen Suiten oder der Spa-Bereich und nicht einmal das spektakuläre Bergpanorama, die die Arula Chalets unvergesslich machen: Es sind die Menschen rund um Geschäftsführer Joscha, Sommelier Patrick und Assistant General Manager Greta.

Das gesamte Team besitzt jene seltene Gabe, Gästen das Gefühl zu geben, nicht in einem Hotel, sondern in einem ganz besonderen Zuhause auf Zeit angekommen zu sein. Wünsche werden oft schon bevor sie ausgesprochen werden erfüllt, und für Ausflüge steht ein Mercedes-AMG G 63 als Shuttle jederzeit bereit.

Zeit als kostbarster Luxus

Die Arula Chalets bieten nicht nur Luxus, sondern schenken einem, was in einer immer schnelleren Welt zur kostbarsten Ressource geworden ist: Zeit.

Zeit zum Durchatmen, für Gespräche am Kamin, für Stille und die Erkenntnis, dass wahrer Luxus nichts anderes ist als das Gefühl, endlich angekommen zu sein. www.thearulachalets.com

Text von Matthias Stelzmüller