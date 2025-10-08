Großeinsatz: Gaza-Aktivisten blockieren Hauptuni

Derzeit blockiert eine große Gruppe an Gaza-Aktivisten die Universität Wien am Schottenring (U2). Die Polizei ist im Einsatz - jetzt ist sogar der Ring gesperrt, bis die Demo vollständig aufgelöst werden kann.

Laute Schreie - mit Lautsprechern brüllen die Aktivisten ihre Parolen auf der Straße vor der Uni Wien. Die Polizei ist vor Ort. Die Protestaktion läuft mittlerweile seit über einer Stunde - nun wurde der Ring teilweise gesperrt. Ein kleiner Protest vor dem Universitätsgebäude artet aus und blockiert nun auch den Stadtverkehr.

Die Aktivisten sind momentan nicht bereit, abzurücken - daher könnte es in den folgenden Minuten zur Zwangsräumung der Demonstration kommen.

Ziel der Protestierenden: die Störung des Universitätsbetriebs und ihre politischen Forderungen kundzutun. oe24.TV berichtet LIVE vor Ort. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und versucht, die Situation unter Kontrolle zu behalten. Rund 100 Einsatzkräfte seien vor Ort, besondere Vorkommnisse habe es bisher keine gegeben. "Alles ist soweit ruhig", so der Polizeisprecher. Die Sprecherin der Universität Wien, Cornelia Blum, sagte der APA, der Studienbetrieb sei "jederzeit uneingeschränkt möglich" gewesen.

Der Protest entwickelt sich zum großen Ärgernis für Verkehrsteilnehmer, die nun von einer teilweisen Ring-Sperre betroffen sind.

Die Demonstrierenden saßen auf den Stiegen vor dem Hauptgebäude. Mit einem Mikrofon und Lautsprechern wurden pro-palästinensische Slogans skandiert, wie ein Lokalaugenschein der APA ergab. Sollten die Eingänge frei sein, werde über das weitere Vorgehen beraten, so der Polizeisprecher weiters. Solange nichts blockiert werde, gelte aber das Versammlungsrecht.

Zeitpunkt des Protestes zum 8. Oktober

Auch das heutige Datum dürfte kein Zufall sein - am 8. Oktober, vor genau zwei Jahren, gab es die offizielle Kriegserklärung Israels gegen Gaza.

Der Gaza-Krieg war durch den brutalen Angriff der Hamas und mit ihr verbündeter Palästinensergruppen auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden. Israel geht seitdem massiv militärisch im Gazastreifen vor.