Hitze-Flucht: Diese Urlaubsorte tun Ihrer Gesundheit gut

Schweißausbrüche und Kreislauf-Chaos: Der Hochsommer setzt unserem Körper ordentlich zu. Doch Rettung naht: Eine neue Analyse zeigt, welche europäischen Reiseziele überraschend gut für unsere Gesundheit sind.

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Wenn das Thermometer immer weiter nach oben klettert, fährt der Kreislauf Achterbahn und die Konzentration verabschiedet sich in den Hitzefrei-Modus. Die extremen Temperaturen sind eine enorme Belastung für den Körper. Wer der Hitze entfliehen und dem Körper etwas Gutes tun will, sollte jetzt umdenken.

Das Ferienhaus-Portal Holidu hat 59 europäische Städte unter die Lupe genommen und analysiert, welche Destinationen von Natur aus die besten Voraussetzungen für ein gesundes Leben mitbringen. Das Ergebnis ist ein aufregendes Ranking, das Faktoren wie Vitamin-D-reiche Sonneneinstrahlung, saubere Luft, Ernährungsgewohnheiten und den Glücksfaktor der Einheimischen vereint.

Platz 1: Faro, Portugal

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Faro sichert sich den ersten Platz als bestes Reiseziel für einen "Vitamin-Urlaub"! Mit sagenhaften 3.036 Sonnenstunden pro Jahr tanken Sie hier so viel Vitamin D wie in keiner anderen europäischen Stadt der Studie.

Doch keine Sorge vor dicker Luft: Faro glänzt mit einer der niedrigsten Feinstaubbelastungen (PM2,5) in ganz Europa. Die Meeresbrise des direkt vor der Küste liegenden, malerischen Naturparks Ria Formosa pustet die Lungen so richtig frei. Ein weiterer Pluspunkt? Die Portugiesen in Faro decken nur 6,81 Prozent ihrer täglichen Kalorien durch Zucker ab, gemeinsam mit Lissabon der Bestwert in Europa. Wer durch die kopfsteingepflasterten Gassen der historischen Altstadt schlendert, weiß: Glücksgefühle und Gesundheit stellen sich hier ganz von selbst ein.

Platz 2: Stockholm, Schweden

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Schwedens Hauptstadt sichert sich Silber und ist das absolute Paradies für alle, die der drückenden Hitze entfliehen wollen. Stockholm ist nicht nur ein Vorreiter in Sachen schadstoffarmer Luft, sondern auch eine wahre Serotonin-Bombe. Mit einem beeindruckenden Score von 7,255 im World Happiness Report 2026 gehört Schweden zu den glücklichsten Ländern der Welt.

Auch wenn die Sonne jährlich "nur" rund 1.803 Stunden scheint: In den milden Sommermonaten Juli und August lockt Stockholm mit herrlich erfrischenden 25 Grad und endlos hellen Abenden am Wasser, die zum Entspannen einladen.

Platz 3: Helsinki, Finnland

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Helsinki schnappt sich den dritten Platz auf dem Treppchen. Finnland wurde laut World Happiness Report 2026 bereits zum neunten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gekürt und bietet angenehme Temperaturen im Hochsommer.

Kulinarisch punktet die Küstenstadt mit reichlich Vitamin B12: Die Finnen verzehren im Durchschnitt 1.144 kcal pro Tag aus hochwertigem Fleisch, Fisch und Geflügel, der zweithöchste Wert der Studie und ein Garant für starke Nerven und neue Energie. Zwar sind Vitamin C und D im hohen Norden wetterbedingt etwas weniger stark vertreten, doch das gleicht Helsinki mit seiner Saunakultur locker wieder aus. Ein heißer Aufguss, gefolgt von einem Sprung ins kühle Nass der Ostsee und Körper und Geist sind wieder voll auf Vordermann gebracht.

Die Top 10 der vitaminreichsten Städte Europas

Falls Sie noch mehr Inspiration für Ihren gesunden Sommerurlaub suchen, ist hier die vollständige Top 10 der europäischen "Vitamin-Hotspots".

Faro, Portugal Stockholm, Schweden Helsinki, Finnland Lissabon, Portugal Madrid, Spanien Kopenhagen, Dänemark Oslo, Norwegen Reykjavik, Island Malaga, Spanien Sevilla, Spanien

Egal, ob Sie beim hitzefreien "Coolcation"-Trend in Skandinavien tief durchatmen oder an der Algarve bei frischer Meeresluft und gesundem Essen entspannen: Ein Trip an diese Reiseziele lädt Ihre Gesundheits-Akkus garantiert wieder auf.