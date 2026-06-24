Aktuelle Hitzewelle: In diesen beliebten Städtezielen ist es jetzt besonders heiß

Die aktuelle Hitzewelle hat Europa weiter fest im Griff und soll noch bis in die nächste Woche anhalten. Besonders in beliebten Städtereisezielen klettern die Temperaturen jetzt auf bis zu 40 Grad. Wer jetzt verreist, sollte sich gut darauf vorbereiten.

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Wer in den nächsten Tagen verreist, sollte sich auf extreme Temperaturen einstellen: Die aktuelle Hitzewelle hat Europa fest im Griff. Verantwortlich dafür ist eine sogenannte Hitzeglocke (Heat Dome), die sich derzeit kaum bewegt. Dabei handelt es sich um ein stabiles Hochdruckgebiet, das heiße Luft am Boden einschließt und immer weiter aufheizt. Zusätzlich strömt warme Saharaluft aus Nordafrika nach Europa.

Die Folge: In vielen beliebten Urlaubszielen steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen auf bis zu 40 Grad oder sogar darüber. Und die Prognosen zeigen, dass die Hitzewelle auch bis in die nächste Woche hinein anhalten dürfte. Wer aktuell einen Städtetrip geplant hat, sollte deshalb genügend Wasser einpacken und Besichtigungen möglichst auf die Morgen- oder Abendstunden verlegen.

Sevilla: Über 40 Grad

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Sevilla zählt ohnehin zu den heißesten Städten Europas, aktuell macht sie ihrem Ruf aber alle Ehre. In den nächsten Tagen werden Höchstwerte über 40 Grad erwartet. Wer tagsüber unterwegs ist, sollte möglichst den Schatten suchen und regelmäßige Trinkpausen einlegen.

Madrid: Sommer auf Anschlag

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Auch Spaniens Hauptstadt bleibt von der Hitzewelle nicht verschont. Mit Temperaturen um die 37 Grad werden Spaziergänge durch den Retiro-Park oder Sightseeing in der Innenstadt schnell schweißtreibend.

Rom: Dolce Vita bei 36 Grad

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Auch in Rom wird es heiß. Rund 36 Grad werden in den kommenden Tagen erwartet. Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum oder der Trevi-Brunnen lassen sich deshalb am besten früh morgens oder am Abend erkunden.

Paris: Fast 40 Grad

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Selbst Paris erlebt derzeit außergewöhnlich hohe Temperaturen. Noch in dieser Woche können die Höchstwerte auf bis zu 39 Grad steigen. Danach dürfte sich die Lage zwar etwas entspannen, bis dahin heißt es aber: viel trinken und die Mittagshitze meiden.

London: Ungewöhnlich heiß für die britische Hauptstadt

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Während viele bei London eher an Regen als an Hitzewellen denken, zeigt sich die britische Hauptstadt derzeit von einer ganz anderen Seite. Mit Temperaturen von über 30 Grad wird es auch hier außergewöhnlich heiß. Für Großbritannien sind solche Werte alles andere als alltäglich.

Florenz und Bologna: Kultur mit Hitzegarantie

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Wer eine Reise in die Toskana oder nach Norditalien geplant hat, sollte ebenfalls vorbereitet sein. Sowohl in Florenz als auch in Bologna werden Temperaturen um die 37 Grad erwartet. Vor allem in den engen Altstadtgassen staut sich die Hitze zusätzlich.

Mailand: Shopping mit Schweißgarantie

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Auch Mailand steuert auf besonders heiße Tage zu. Mit bis zu 37 Grad wird selbst ein Einkaufsbummel durch das Modeviertel schnell zur schweißtreibenden Angelegenheit.

Das sollten Urlauber jetzt beachten

Wer in den nächsten Tagen einen Städtetrip plant, sollte die Hitze keinesfalls unterschätzen.

Trinken Sie regelmäßig Wasser.

Meiden Sie die direkte Mittagssonne.

Planen Sie Besichtigungen möglichst früh morgens oder am Abend.

Tragen Sie helle, luftige Kleidung.

Legen Sie regelmäßig Pausen im Schatten oder in klimatisierten Gebäuden ein.

Gerade bei Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke wird selbst ein gemütlicher Stadtbummel schnell zur Belastung für den Kreislauf.