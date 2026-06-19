Abkühlung in Wien: Die coolsten Orte für heiße Sommertage

Wenn der Asphalt flimmert, die Luft in den Straßen steht und das Thermometer in Wien weit über die 30-Grad-Marke klettert, gibt es nur einen Ausweg: Ab in den Schatten oder rein in die Kälte. An welchen Orten Sie trotz heißer Temperaturen definitiv nicht ins Schwitzen kommen, verraten wir hier.

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Gerade in der Stadt werden Hitzewellen oft zur Belastungsprobe. Während auf dem Land häufig eine kühlende Brise für Abkühlung sorgt, stauen sich zwischen Gebäuden, Beton und Asphalt die hohen Temperaturen. Sind die Freibäder überfüllt und selbst der Besuch im Eissalon keine echte Erfrischung mehr bringt, kann der Sommer schnell anstrengend werden. Dabei wissen viele nicht, dass Wien zahlreiche überraschende Rückzugsorte bietet, um den tropischen Temperaturen zu entkommen.

Kühle Gemäuer: Kirchen und Gruften

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Man muss nicht gläubig sein, um den Wert von dicken, jahrhundertealten Steinmauern an einem heißen Sommertag zu schätzen. Kirchen sind regelrechte natürliche Kühlschränke.

Der Stephansdom und seine Katakomben

Der Dom bietet nicht nur herrliche Architektur, sondern auch angenehmen Schatten. Wem das aber nicht ausreicht (durch viele Touristen wird es im Hauptschiff manchmal doch wärmer, der sollte wortwörtlich abtauchen: Bei einer Führung durch die Katakomben unter dem Stephansplatz fallen die Temperaturen auf herrlich erfrischende 16 Grad oder kälter.

Die kaiserlichen Gruften

Ein cooler Ausflug im wahrsten Sinne des Wortes erwartet Sie auch in der Michaelergruft oder der Kapuzinergruft. Umgeben von der Stille und den Überresten der Habsburger können Sie sich hier hervorragend abkühlen.

Klimatisierte Museen

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Museen im Sommer? Unbedingt! Während die Massen in den Freibädern brutzeln, können Sie genüsslich durch perfekt temperierte Räume wandeln. Schließlich müssen auch Kunstwerke vor der Hitze geschützt werden.

MuseumsQuartier (MQ)

Museen wie das Leopold Museum oder das mumok sind hervorragend klimatisiert. Nach dem "Museums-Hopping" können Sie sich in den schattigen Gastgärten im MQ-Innenhof einen kühlen Drink gönnen.

Haus des Meeres

Vorsicht: Das Tropenhaus sollten Sie meiden, wenn Sie nicht schwitzen wollen. Doch der Rest des Aqua Terra Zoos im 6. Bezirk ist wunderbar klimatisiert. Allein der Anblick der Rochen und Haie im kühlen Wasser erfrischt die Sinne.

Einkaufszentren und "Coole Zonen"

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Wer sich einfach nur mal vom Spaziergang erholen möchte, findet in Wien geniale und sogar kostenlose Möglichkeiten.

Gratis Abkühlung in den "Coolen Zonen"

Ein fantastisches Angebot der Stadt Wien für alle, die eine Verschnaufpause brauchen. Diese konsumfreien Räume (unter anderem in Büchereien) sind auf angenehme 20 bis 24 Grad temperiert. Hier gibt es keinen Eintritt, keinen Konsumzwang, aber dafür oft Gratis-WLAN, Zeitschriften oder kühle Getränke.

Shoppingcenter

Natürlich sind auch das Donau Zentrum oder die Shopping City Süd (SCS) (knapp vor den Toren Wiens) verlässliche Anlaufstellen, um sich die Klimaanlagen-Luft um die Nase wehen zu lassen und dabei gemütlich Besorgungen zu machen.

Outdoor, Action und Wasser-Spaß

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Wer lieber an der frischen Luft ist, aber trotzdem nasse Abkühlung sucht, ist in Wien sowieso im Paradies.

Alte Donau & Donauinsel

Der Klassiker. Tretboot fahren an der Alten Donau oder ein Sprung ins kühle Nass auf den kilometerlangen Stränden der Donauinsel. Hier fühlt sich Wien wie ein Urlaub im Süden an. Wer mehr Action braucht, holt sich in der Vienna Watersports Arena beim Wildwasser-Rafting einen Adrenalin-Kick.

Wasserspielplätze & Nebelduschen

Wenn es länger über 27 Grad hat, aktiviert die Stadt überall ihre Nebelduschen. Für Familien sind außerdem die Wasserspielplätze (wie der beim Wasserturm in Favoriten oder in Floridsdorf) ein absolutes Highlight, mit Fontänen, Rutschen und Spritzflächen.