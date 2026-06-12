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Es wird wieder heiß

Die nächste Hitzewelle ist im Anmarsch

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Nächste Woche wird es endlich wieder sommerlich.
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Nach dem vorübergehenden Temperaturrückgang steht Österreich vor der nächsten Hitzewelle. Die aktuellen Prognosen deuten darauf hin, dass sich in den kommenden Tagen erneut sommerliches Hochdruckwetter durchsetzt und vielerorts Temperaturen um oder über 30 Grad erreicht werden.

Noch präsentiert sich das Wetter wechselhaft und recht kühl. Zu Beginn der neuen Woche erwarten die Meteorologen dann aber wieder deutlich steigende Temperaturen. Schon am Dienstag könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden.

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Es wird wieder heiß

Auch längerfristige Wettermodelle zeigen einen klaren Erwärmungstrend. Demnach dürfte die zweite Junihälfte überdurchschnittlich warm ausfallen. Wetterexperten rechnen damit, dass sich nach einer wechselhaften ersten Monatshälfte erneut Hochdruckeinfluss durchsetzt. Damit steigen die Chancen auf mehrere heiße Tage in Folge deutlich an.

© Getty Images

Besonders in den Städten und den tieferen Lagen Ostösterreichs könnte die 30-Grad-Marke wiederholt überschritten werden.

Ganz ohne Wetterrisiken dürfte die neue Hitzephase allerdings nicht verlaufen. Mit steigenden Temperaturen nimmt auch die Gewittergefahr wieder zu. Vor allem in den Alpen und im Bergland können sich nachmittags und abends kräftige Gewitter bilden. Meteorologen warnen dabei vor Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.

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