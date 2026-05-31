Der große Ferien-Check: Welcher Urlaubstyp sind Sie?

Wir zeigen Ihnen anhand konkreter Pauschalangebote, dass es für jeden Urlaubstyp bei BILLA Reisen im Sommer 2026 die passende Reise gibt – vom Luxus-Retreat bis zum Glamping-Abenteuer.

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Der perfekte Urlaub ist so individuell wie die Menschen selbst. Während die einen einfach nur abschalten wollen, brauchen andere Action, Komfort oder den nostalgischen Familienmoment von früher.

Bei BILLA Reisen steht die Verbindung von Erlebnissen, Erholung, Entdeckung und Individualität im Mittelpunkt, denn Urlaub wird zunehmend als Kombination aus Erholung, Aktivität und persönlicher Entfaltung verstanden. Dabei spielen sowohl klassische Pauschalreisen als auch neu interpretierte Natur- und Lifestyle-Konzepte eine wichtige Rolle. Besonders gefragt sind Angebote, die einfache Planung mit besonderen Aufenthaltsorten verbinden und gleichzeitig Raum für Spontaneität lassen.

Urlaub als bewusste Auszeit

Urlaub wird heute oft bewusster geplant als noch vor einigen Jahren. Viele Reisende entscheiden sich gezielt für Reiseformen, die ihnen im Alltag fehlende Momente zurückgeben – etwa Ruhe, gemeinsame Zeit oder das Gefühl, mehrere Tage einfach nicht funktionieren zu müssen. Gleichzeitig gewinnen Aufenthaltsorte an Bedeutung, die nicht nur Unterkunft, sondern selbst Teil des Urlaubserlebnisses sind. Ob stilvolles Resort, All-inclusive-Anlage oder modernes Glamping-Konzept: Gefragt sind Reisen, die unterschiedliche Bedürfnisse ansprechen und dabei einladende Atmosphäre, Erholung und persönliche Urlaubsmomente stärker in den Mittelpunkt stellen als klassische Urlaubsroutinen.

Typ: "Ich will abschalten"

Exklusive, ruhige Rückzugsorte für erholsame Tage abseits des Alltags © Getty Images

Luxus-Rückzug auf Kreta

Fernab vom Trubel, versteckt in der idyllischen Region Mochlos, liegt das ananea Rocrita – ein Ort, der sich anfühlt wie ein Geheimtipp unter Eingeweihten. Hier geht es nicht um Animation oder Party, sondern um Stille, Weite und stilvollen Rückzug. Weiße Architektur, minimalistisches Design, ruhige Pools und das sanfte Rauschen des Meeres – dieser Ort ist wie geschaffen für alle, die den Kopf wirklich frei bekommen wollen. All-inclusive bedeutet hier nicht Buffet-Schlacht, sondern entspannt genießen.

ananea Rocrita ***** / Kreta – Mochlos

Flug ab Wien am 19/09/2026, inkl. Transfers, 1 Woche im DZ Deluxe mit All-Inclusive-Verpflegung, ab € 1.367.- p. P.

Typ: "Ich will mich um nichts kümmern"

All-Inclusive. Die beliebte Reiseform bietet sichere Erholung durch sorgenfreie Organisation. © Getty Images

Rundum-sorglos in Tunesien

Koffer auf, Alltag zu: Im Sentido Bellevue Park in Port el Kantaoui wartet das volle Verwöhnprogramm. Wer hier Urlaub macht, delegiert alles – vom Essen bis zur Freizeitgestaltung. All-inclusive-plus bedeutet: noch mehr Auswahl, noch mehr Komfort und noch weniger Kopfzerbrechen. Strand, Pools, Spa, Kulinarik – alles ist schon da, man muss sich nur noch entscheiden, ob man zuerst zur Massage oder zum Cocktail greift. Urlaub auf Autopilot. Wer sich einmal komplett fallen lassen will, findet hier genau das richtige Setting in direkter Strandlage mit Wellness- und Spa-Bereich.

Sentido Bellevue Park ***** / Tunesien – Port el Kantaoui

Flug ab Wien am 29/08/2026, inkl. Transfers, 1 Woche im DZ mit All-inclusive-plus Verpflegung, ab € 1.156.- p. P.

Typ: "Ich will was erleben"

Aktivurlaub. Ideal für Reisende mit Abenteuerlust. © Getty Images

Mallorca aktiv

Mallorca kann mehr als Ballermann – und das zeigt der charmante Ort Cala d’Or eindrucksvoll. Das Sentido Fido Tucan ist der perfekte Ausgangspunkt für alle, die ihren Urlaub aktiv gestalten wollen. Ob Radtouren (Verleih direkt vor Ort) durch die Hügel, Schnorcheln im türkisblauen Wasser oder eine Katamaranfahrt in den Sonnenuntergang – hier wird jeder Tag zum Erlebnis. Das Hotel selbst punktet mit einem abwechslungsreichen Programm wie geführten Ausflügen oder Tanzkursen („Swing & Dance“ im Spätsommer). Ideal für alle, die nicht stillliegen können – und Mallorca einmal ganz anders erleben wollen.

Sentido Fido Tucan ****/ Mallorca –Cala d`Or

Flug ab Wien, am 16.9.2026, inkl. Transfers, 1 Woche im DZ mit Frühstück ab € 992.- p. P.

Typ: "Ich will Familienurlaub wie früher"

Outdoor-Feeling. Statt Camping heißt es nun Glamping mit modernen Annehmlichkeiten. © Getty Images

Nostalgie trifft Trends: Glamping in Riccione

Wer weiß es noch: Campingurlaube mit Sonnencreme, Sandburgen bauen, langen Sommerabenden und jeden Tag Gelato? Das Sentido Riccione Premium Camp an der Adria bringt dieses Gefühl zurück – aber mit modernem Upgrade. Glamping heißt: Natur erleben, ohne auf Komfort zu verzichten. Die Camp-Lodges sind stylish ausgestattet, die Atmosphäre entspannt, die Adria nur einen Spaziergang entfernt. Und das Beste: Hier fühlt sich die ganze Familie wohl – inklusive Familienhund. Zwischen Lagerfeeling und Komfort entsteht genau das, was viele heute suchen: gemeinsame Zeit ohne Schnickschnack.

Sentido Riccione Premium Camp **** / Italien – Adria

2 Erwachsene & 1 Kind bis 9 Jahre, eigene Anreise am 4.7.2026, 7 Nächte Unterbringung in einer Camp-Lodge "Roulette", eigene Anreise, ohne Verpflegung ab € 1.382.- Gesamtpreis.

Urlaub ist Typsache

Ob Ruhepol, Abenteuerspielplatz, Komfortzone oder Familienidylle – die Auswahl zeigt: Der perfekte Urlaub hängt nicht vom Preis ab, sondern davon, was man wirklich braucht. Die Erkenntnis:

• Abschalten gelingt am besten mit Abstand vom Trubel

• Erlebnisse machen Urlaub unvergesslich

•Komfort ist oft nur einen Klick entfernt

• die schönsten Erinnerungen entstehen gemeinsam

Kurz gesagt: Der Sommer 2026 hat für jeden etwas im Gepäck – man muss nur wissen, welcher Urlaubstyp man ist.