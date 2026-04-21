Warnsignal: Warum Island ab sofort nicht mehr sicher vor Gelsen ist

Wer im Sommer vor juckenden Mückenstichen fliehen wollte, hatte bisher ein absolut sicheres Refugium: Island. Doch die gelsenfreien Tage sind gezählt. Zum ersten Mal wurden nun Gelsen auf der Insel nachgewiesen und das versetzt die Wissenschaft in höchste Alarmbereitschaft.

Wir alle kennen und hassen sie: Gelsen. Sobald die Temperaturen steigen, schwirren sie um unsere Ohren und hinterlassen juckende, rote Pusteln. Bis vor Kurzem gab es einen Ort in Europa, an dem man davor absolut sicher war. Island galt weltweit als eines der wenigen komplett gelsenfreien Länder. Doch diese unbeschwerten Tage gehören nun der Vergangenheit an. Ein Forschungsteam sieht in dem aktuellen Fund weit mehr als nur ein lästiges Insekt: Es ist der Vorbote eines großen ökologischen Umbruchs.

Der unerwartete Gelsen-Fund

Der Schock kam im Herbst: Nahe der isländischen Hauptstadtregion entdeckten Experten erstmals Exemplare der Stechmückenart Culiseta annulata. Das Isländische Institut für Naturwissenschaften bestätigte kurz darauf: Es ist der erste offiziell dokumentierte Gelsen-Fund in der Geschichte der Insel.

© Getty Images

Ob sich die Blutsauger dauerhaft auf Island ansiedeln werden, ist zwar noch nicht final geklärt. Doch allein die Tatsache, dass sie unter den rauen, isländischen Bedingungen überleben konnten, gilt unter Biologen als absolute Sensation und als Warnsignal.

Arktis erwärmt sich schneller als der globale Durchschnitt

Die Studie, die im renommierten Fachjournal „Science“ veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass sich die Gelsen durch die schnelle Erwärmung der Arktis auch in Island ansiedeln. Aktuelle Daten zeigen, dass die Temperaturen dort etwa viermal schneller steigen als im globalen Durchschnitt.

© Getty Images

Zu den sichtbaren Folgen zählen eine frühere Schneeschmelze, deutlich längere Sommerperioden und Naturkatastrophen wie Waldbrände. Diese drastischen Veränderungen ziehen neue Tierarten an. Nicht nur Gelsen, sondern auch andere Gliederfüßer wie Spinnen und Tausendfüßer dringen in Regionen vor, die bisher undenkbar waren.

Die Natur leidet

Die Ausbreitung neuer Arten ist niemals ein isoliertes Ereignis, sie gleicht dem ersten Dominostein, der fällt. Die Gelsen-Invasion könnte eine gefährliche Kettenreaktion auslösen: Heimische Arten könnten verdrängt werden, ganze Ökosysteme verschieben sich. Besonders dramatisch sind die Folgen für die Tierwelt vor Ort:

Erschöpfte Rentiere

Die Tiere leiden extrem unter den ungewohnten und ständigen Insektenstichen. Sie müssen viel mehr Energie aufwenden, um die Plagegeister abzuwehren. Das schwächt sie so sehr, dass sogar ihre Fortpflanzung beeinträchtigt werden könnte.

Gefahr für Vögel

Auch die einzigartige Vogelwelt Islands spürt die Auswirkungen des neuen Feindes.

Krankheitsrisiko

Gelsen sind berüchtigte Überträger von Krankheitserregern. In einer Region, die bisher als „insektenarm“ galt, fehlte dieses Risiko völlig. Nun drohen völlig neue Epidemien unter Tieren und potenziell auch Menschen.

Ein dringender Weckruf

Die Autor:innen der Studie schlagen nun Alarm: Sie fordern eine viel besser koordinierte, internationale Überwachung von Gelsen und anderen Gliederfüßern in der gesamten Arktis.

Denn eines steht fest: Der erste Gelsenstich auf Island mag für den Einzelnen nur ein kleines Jucken sein, für unseren Planeten ist es ein unübersehbares Symptom einer tiefgreifenden Krankheit. Der biologische Wandel im hohen Norden hat längst begonnen.